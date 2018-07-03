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Масштабный праздник на берегу Селявы. Фестиваль-турслёт «Васільковы вянок» прошёл в Крупском районе
Новости Беларуси. Те, кто усвоил правила безопасности, без происшествий отдохнули на берегу Селявы. Молодежь Минской области пришла сюда полюбоваться пейзажами и принять участие в масштабном празднике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этом году провести день молодежи решили на родине дважды Героя Советского Союза Владимира Ковалёнка.
Подробнее об отдыхе молодежи на берегу водоема смотрите в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Те, кто усвоил правила безопасности, без происшествий отдохнули на берегу Селявы. Молодежь Минской области пришла сюда полюбоваться пейзажами и...
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