Масштабный праздник на берегу Селявы. Фестиваль-турслёт «Васільковы вянок» прошёл в Крупском районе

Новости Беларуси. Те, кто усвоил правила безопасности, без происшествий отдохнули на берегу Селявы. Молодежь Минской области пришла сюда полюбоваться пейзажами и принять участие в масштабном празднике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом году провести день молодежи решили на родине дважды Героя Советского Союза Владимира Ковалёнка.

Подробнее об отдыхе молодежи на берегу водоема смотрите в видеоматериале.