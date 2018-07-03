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Вера Лапко выбыла из одиночного разряда Уимблдона, уступив 13-й ракетке мира
Белоруска Вера Лапко выбыла из одиночного разряда Уимблдона.
В матче 2-го круга Вера Лапко (№ 82 WTA) уступила 13-й ракетке мира Юлии Гёргес из Германии — 2:6, 6:3, 2:6. Поединок продолжался 1 час 56 минут.
В первом сете белоруска захватила лидерство (1:0), однако затем проиграла 5 геймов кряду (1:5). После чего Лапко чуть сократила отставание, но большего добиться не смогла.
В начале второго сета белоруска ошеломила немку, оторвавшись в счете 4:1. Впрочем, Гёргес пришла в себя и подобралась к Лапко вплотную (4:3). Но концовку сета успешнее провела Вера, выиграв два гейма подряд и заслужив право на третью партию.
В третьей партии Гёргес завладела инициативой (2:0), но белоруска не сдавалась, отыгравшись на своей подаче (2:2). Правда, дальше геймы выигрывала только немка, одержавшая победу и в матче.
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Белоруска Вера Лапко выбыла из одиночного разряда Уимблдона.
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