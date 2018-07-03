Вера Лапко выбыла из одиночного разряда Уимблдона, уступив 13-й ракетке мира

Белоруска Вера Лапко выбыла из одиночного разряда Уимблдона.



Вера Лапко. Фото с сайта tennis.by

В матче 2-го круга Вера Лапко (№ 82 WTA) уступила 13-й ракетке мира Юлии Гёргес из Германии — 2:6, 6:3, 2:6. Поединок продолжался 1 час 56 минут.

В первом сете белоруска захватила лидерство (1:0), однако затем проиграла 5 геймов кряду (1:5). После чего Лапко чуть сократила отставание, но большего добиться не смогла.

В начале второго сета белоруска ошеломила немку, оторвавшись в счете 4:1. Впрочем, Гёргес пришла в себя и подобралась к Лапко вплотную (4:3). Но концовку сета успешнее провела Вера, выиграв два гейма подряд и заслужив право на третью партию.

В третьей партии Гёргес завладела инициативой (2:0), но белоруска не сдавалась, отыгравшись на своей подаче (2:2). Правда, дальше геймы выигрывала только немка, одержавшая победу и в матче.

Гёргес — Лапко — 6:2, 3:6, 6:2 Эйсы 9−2. Двойные ошибки 7−12. Попадание первой подачи 51% (47 из 93) — 55% (63 из 97). Выигрыш первой подачи 81 (38 из 47) — 70% (37 из 53). Выигрыш второй подачи 39% (18 из 46) — 30% (13 из 44). Очки, выигранные у сетки 81% (13 из 16) — 62% (8 из 13). Реализация брейк-пойнтов 43% (6 из 14) — 27% (3 из 11). Очки, выигранные на приеме 48 (47 из 97) — 40% (37 из 93). Все выигранные очки 103−87.

Сегодня соревнования в одиночном разряде завершила белоруска Виктория Азаренко, (№ 87 WTA), уступившая во 2-м круге чешке Каролине Плишковой (№ 8 WTA).

2 июля в 1-м круге Уимблдона выбыла из одиночного разряда первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 32 рейтинга WTA), в трех сетах проигравшая представительнице Румынии Михаэле Бузарнеску (№ 28).

3 июля автором громкой сенсации стала белоруска Александра Саснович (№ 50 WTA), выбившая из борьбы главную фаворитку турнира чешку Петру Квитову (№ 7 WTA). Саснович — единственная представительница Беларуси, продолжающая выступления в одиночном разряде.

В 1-м круге парных соревнований Уимблдона у женщин белоруска Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин уступили сегодня американско-румынскому дуэту Кейтлин Кристиан / Ана Богдан — 3:6, 4:6.

Белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова на старте встречаются с парой Джессика Мур (Австралия) / Даниэль Коллинз (США).

В мужских парных состязаниях белорус Андрей Василевский и хорват Антонио Шанчич в 1-м круге сегодня взяли верх над японскими теннисистами Таро Даниэль / Есихито Нисиока — 6:3, 6:4, 6:4.

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд начнут парный разряд Уимблдона матчем против Орасио Себальоса из Аргентины и чилийца Хулио Перальты.