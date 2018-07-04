Покупки без переплат: выбираем выгодную карту рассрочки

Сначала карточки рассрочки были новинкой, вызывали сомнения, но постепенно все больше людей начали разбираться в преимуществах такого продукта. Ну, а банки постоянно обновляют линейки таких продуктов. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения банков и подготовил таблицу сравнения условий по картам рассрочки.



Фото: Reuters

Карту рассрочки можно сравнить с целевым кредитом на покупку товаров, услуг. Разница в том, что ее нужно оформить только один раз, а использовать ее можно многократно. Расплатиться этой картой можно практически везде: на заправке, в магазине техники, в салоне красоты и даже в продуктовом магазине, а иногда даже за пределами Беларуси.

Главное помнить несколько важных моментов. Рассрочка будет действовать в определенных магазинах — партнеров банка. Чаще всего весь перечень таких магазинов можно найти на сайте банка.

Очень важно соблюдать срок возврата кредита. Если не вернуть долг вовремя, то начнет действовать повышенная процентная ставка или даже штрафные санкции. Так что перед покупкой будет не лишним обратить внимание, на какой срок предоставляется рассрочка.

Теперь рассмотрим условия по картам рассрочки подробнее:

Банк, карта, количество магазинов-партнеров Ставка (в скобках — ставка вне партнерской сети), максимальный лимит и срок рассрочки Стоимость выпуска и обслуживания, срок действия карты, условия использования собственных средств, наличие справки о доходах МТБанк,

«Карта рассрочки № 1 Халва»,

больше 18 073 0,000001%, до 6000, до 12 месяцев бесплатный выпуск и 9,90 рубля в год — облуживание, 3 года, можно использовать с кешбэком 1,5%, на остаток начисляется до 0,0001% годовых, без справки о доходах Альфа-Банк,

«Красная карта»,

любой магазин 0,00% — 9,50% от суммы кредита единовременно, до 10 000, до 12 месяцев бесплатный выпуск и облуживание, без справки о доходах до 5 000 рублей Банк Москва — Минск,

«Smart карта»,

больше 8442 0,000001% (16,10%), до 20 000, до 24 месяцев бесплатно, 2 года, можно использовать, на остаток начисляется 0,01% годовых, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

«Любимая карта рассрочки»,

больше 200 0,000001% (15−16%), до 10 000, до 12 месяцев бесплатно, до 2 лет, можно использовать, на остаток начисляется 0,01% годовых, без справки о доходах до 4000 рублей Беларусбанк,

«Магнит»,

больше 16 380 0,0001% (0,0001% — первые 30 дней, потом — 14%), до 10 000, до 12 месяцев 4 рубля за выпуск и 1 рубль за ежемесячное обслуживание, 3 года, можно использовать с кешбэком до 12%, на остаток начисляется до 0,5% годовых Белгазпромбанк,

«Карта покупок»,

больше 17 533 0,000001%, до 10 000, до 24 месяцев бесплатно, 3 года, можно использовать с кешбэком 2%, без справки о доходах до 2000 Банк ВТБ (Беларусь),

«Черепаха»,

больше 2000 0,0001% (29%), до 5000, до 24 месяцев бесплатно и 4 рубля за ежемесячное обслуживание (при выполнении определенного тарифами объема безналичных операций оплаты товаров/услуг по карточке и наличии действующего кредитного договора к счету — обслуживание бесплатно), 5 лет, можно использовать, на остаток от 300,01 руб. начисляется 2% годовых, без справки о доходах БПС-Сбербанк,

«КартаFUN»,

больше 500 0,0001% (16,3%), до 10 000, до 12 месяцев бесплатно, 3 года, можно использовать с кешбэком 1%, без справки о доходах до 5000 Статусбанк,

«Е-Каникулы»,

13 партнеров (только в магазинах-партнерах) 0,00001%, потом 35%, до 2000 руб., до 360 дней бесплатно, до 48 мес., без справки о доходах

Банк, карта, количество магазинов-партнеров Ставка (в скобках — ставка вне партнерской сети), максимальный лимит и срок рассрочки Стоимость выпуска и условия МТБанк,

«Карта рассрочки № 1 Халва»,



больше 18 073 0,000001%, до 6000, до 12 месяцев бесплатный выпуск и 9,90 рубля в год — облуживание, 3 года, можно использовать с кешбэком 1,5%, на остаток начисляется до 0,0001% годовых, без справки о доходах Альфа-Банк,

«Красная карта»,

любой магазин 0,00% — 9,50% от суммы кредита единовременно, до 10 000, до 12 месяцев бесплатный выпуск и облуживание, без справки о доходах до 5 000 рублей Банк Москва — Минск,

«Smart карта»,

больше 8442 0,000001% (16,10%), до 20 000, до 24 месяцев бесплатно, 2 года, можно использовать, на остаток начисляется 0,01% годовых, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

«Любимая карта рассрочки»,

больше 125 0,000001% (15−16%), до 10 000, до 12 месяцев бесплатно, до 2 лет, можно использовать, на остаток начисляется 0,01% годовых, без справки о доходах до 4000 рублей Беларусбанк,

«Магнит»,

больше 16 380 0,0001% (0,0001% — первые 30 дней, потом — 14%), до 10 000, до 12 месяцев 4 рубля за выпуск и 1 рубль за ежемесячное обслуживание, 3 года, можно использовать с кешбэком до 12%, на остаток начисляется до 0,5% годовых Белгазпромбанк,

«Карта покупок»,

больше 17 533 0,000001%, до 10 000, до 24 месяцев бесплатно, 3 года, можно использовать с кешбэком 2%, без справки о доходах до 2000 Банк ВТБ (Беларусь),

«Черепаха»,

больше 2000 0,0001% (29%), до 5000, до 24 месяцев бесплатно и 4 рубля за ежемесячное обслуживание (при выполнении определенного тарифами объема безналичных операций оплаты товаров/услуг по карточке и наличии действующего кредитного договора к счету — обслуживание бесплатно), 5 лет, можно использовать, на остаток от 300,01 руб. начисляется 2% годовых, без справки о доходах БПС-Сбербанк,

«КартаFUN»,

больше 500 0,0001% (16,3%), до 10 000, до 12 месяцев бесплатно, 3 года, можно использовать с кешбэком 1%, без справки о доходах до 5000 Статусбанк,

«Е-Каникулы»,

13 партнеров (только в магазинах-партнерах) 0,00001%, потом 35%, до 2000 руб., до 360 дней бесплатно, до 48 мес., без справки о доходах

Главные выводы о текущей ситуации с картами рассрочки:

Первым банком, который выпустил карточку рассрочки, был МТБанк . Сейчас найти такие предложения можно у 9 банков и этот список постепенно пополняется. Так, недавно Альфа-Банк выпустил свою новую карту «Красная карта». Эта карточка немного отличается от других. Для нее нет ограничения по количеству партнеров банка, а значить расплатиться ей можно в любом месте, где принимают карты. Срок рассрочки можно регулировать самостоятельно. Но важно обратить внимание, беспроцентная рассрочка будет предоставляться только на срок в 2 месяца;

. Сейчас найти такие предложения можно у 9 банков и этот список постепенно пополняется. Так, недавно выпустил свою новую карту «Красная карта». Эта карточка немного отличается от других. Для нее нет ограничения по количеству партнеров банка, а значить расплатиться ей можно в любом месте, где принимают карты. Срок рассрочки можно регулировать самостоятельно. Но важно обратить внимание, беспроцентная рассрочка будет предоставляться только на срок в 2 месяца; Карта «Халва» от МТБанка остается самой популярной и распространенной карточкой — более 18 тысяч партнеров. За ней расположилась «Карта покупок» от Безгазпромбанка — более 17,5 тысяч;

остается самой популярной и распространенной карточкой — более 18 тысяч партнеров. За ней расположилась «Карта покупок» от — более 17,5 тысяч; Максимальная сумма кредита может составить 20 000 рублей, если оформить такую карточку в Банке Москва-Минск . Для остальных банков максимальная сумма будет в пределах 10 000 рублей;

. Для остальных банков максимальная сумма будет в пределах 10 000 рублей; Еще один важный момент — наличие комиссия за выпуск или обслуживания карточки. Сейчас дополнительные платежи есть только у МТБанка , Беларусбанка и Банка ВТБ . Для остальных банков выпуск и обслуживание карты будет бесплатным.

, и . Для остальных банков выпуск и обслуживание карты будет бесплатным. Максимальный возможный срок рассрочки составляет 24 месяца. Такие условия можно найти у Банка ВТБ по карточке «Черепаха», Белгазпромбанка по карте «Карта покупок», Банка Москва — Минск по карте «Smart карта». Для остальных банков максимальный срок рассрочки составит 12 месяцев;

по карточке «Черепаха», Белгазпромбанка по карте «Карта покупок», Банка Москва — Минск по карте «Smart карта». Для остальных банков максимальный срок рассрочки составит 12 месяцев; Приятным бонусом для держателей такой карты может стать кешбэк. Так, по «Карте покупок» от Белгазпромбанка начисляется кешбэк 2%, а по карте «Магнит» Беларусбанка — до 12%. Обратите внимание, возврат денег происходит только по покупкам, которые оплачены собственными средствами.

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