8 июля белорусские онкологи приглашают присоединиться к европейской акции «Ride4women», которая объединяет города и страны в борьбе против онкологических заболеваний у женщин, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

В 2018 году акция, которая отмечает свой первый пятилетний юбилей, стартует в Таллинне 2 июля и через две недели финиширует в Вене. Маршрут, общая протяженность которого составляет около 2 тысяч километров, будет покорять интернациональная команда из 15 врачей-онкогинекологов Австрии, Чехии, Польши, Германии. По инициативе белорусских онкогинекологов в этом году акция впервые пройдет и в Беларуси.

Что такое международный Велопробег ради женщин «Быстрее чем рак»?

Начиная с 2014 года, на Европейском континенте проводится ежегодный велопробег ради женщин «Ride4women». Основной целью акции является привлечение общественного внимания к здоровью женщин. Организаторами велопробега выступили онкогинекологи, учёные, спортсмены, артисты, бизнесмены, которые преодолевают огромные расстояния на велосипедах, чтобы создать безбарьерную для общения среду и поговорить на простом языке о сложных вопросах профилактики и раннего выявления онкозаболеваний у женщин.

Кто организовал Велопробег в Беларуси?

Основными организаторами акции в Беларуси являются РНПЦ онкологии им. Н.Н. Александрова и Министерство здравоохранения РБ, при поддержке МВД РБ, МИД РБ, Министерства информации, а также Европейского общества онкогинекологов (European Society of Gynecological Oncology) чрезвычайно заинтересованы привлечь внимание женщин к здоровому образу жизни, активному участию в скрининге онкогинекологических заболеваний и раннему выявлению онкологических процессов.

Программа 8 июля:

9.30 – 10.30 – сбор велосипедистов возле Национальной библиотеки (ст.м. Восток).

10.30 – 11.30 – велопробег от Национальной библиотеки до Дворца спорта.

11.30 – 15.00 - участников велопробега будут приветствовать белорусские артисты Евгений Булка, Анзор Алимирзоев, Palina, Сергей Соболь, Alen Hit, Хелена Мерааи, Евгений Ермолкович, Виталий Карпанов, Анна Шанютина, Тео, группа «Дядя Ваня».

Во время концерта будет работать ярмарка-продажа изделий ремесленников-онкопациентов.