Если в прошлом месяце ставки по вкладам в валюте на 2 и 3 года поднимались, то сейчас — практически везде стоят на месте. FINANCE.TUT.BY традиционно выбрал самые выгодные варианты вложения свободных средств на длинные сроки. Все вклады в нашем сегодняшнем обзоре — безотзывные.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вклады в долларах

В этом месяце ставка по вкладам в любимой многими белорусами валюте подросла в трех банках: Банк БелВЭБ поднял на 0,1% по вкладу на 2 года и на 0,5% — по вкладу на 3 года. БТА Банк поднял ставку на 0,25%, а БПС-Сбербанк — на 0,4% годовых.

На пять сотых процента снизил ставку Белорусский народный банк.

Банк Вклад Срок Ставка МТБанк Актуальный

2 года 1% РРБ-Банк Европейский

2 года 2% 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 2% / 2,5% Белагропромбанк Максимум

2 года 2,5 Белагропромбанк Стандарт

3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Престижный

2 года 2,6% Выдатны-вэб

3 года 2,7% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 2,1% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 1,8−2,1% / 1,9−2,2% Белорусский народный банк Вклад в будущее

18−36 месяцев 2,7% БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

751−1000 дней 2,1−2,2% БТА Банк БТА Профит

2 года 2% Банк Решение Online-решение

2 года 1,9% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 1% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,1% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 2,5% / 2,7% Паритетбанк Капитал

2 года 2,4% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Технобанк Новый

2 года 2,4% Франсабанк Верный расчет

2 года 2,5% Цептербанк Цептер Соната

2 года 2,5%

Банк, вклад Срок, ставка МТБанк Актуальный

2 года 1% РРБ-Банк Европейский

2 года 2% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 2% / 2,5% Белагропромбанк Максимум

2 года 2,5 Белагропромбанк Стандарт

3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Престижный

2 года 2,6% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

3 года 2,7% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 2,1% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 1,8−2,1% / 1,9−2,2% Белорусский народный банк Вклад в будущее

18−36 месяцев 2,7% БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

751−1000 дней 2,1−2,2% БТА Банк БТА Профит

2 года 2% Банк Решение Online-решение

2 года 1,9% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 1% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,1% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 2,5% / 2,7% Паритетбанк Капитал

2 года 2,4% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Технобанк Новый

2 года 2,4% Франсабанк Верный расчет

2 года 2,5% Цептербанк Цептер Соната

2 года 2,5%

Вклады в евро

В сегменте евро отличился лишь один банк — БелВЭБ, который буквально «задрал» ставки до максимума: во вкладу на 2 года она увеличилась на 1,4% годовых, по вкладу на 3 года — на 1,2% годовых. У остальных банков наблюдается выжидательная позиция.

Банк Вклад Срок Ставка МТБанк Актуальный

2 года 1% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Стандарт 2 / 3 года 1,6% / 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 2 года 1,9% Выдатны-вэб 3 года 1,85% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 1,3% Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 0,25−0,45% / 0,3−0,5% Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 0,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 0,8% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей 3 года 0,7% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс 2 года 1% Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал 2 года 1,25% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Технобанк Новый 2 года 1% Франсабанк Верный расчет 2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната 2 года 1%

Банк, вклад Срок, ставка МТБанк Актуальный

2 года 1% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Стандарт 2 / 3 года 1,6% / 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 2 года 1,9% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 3 года 1,85% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 1,3% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 0,25−0,45% / 0,3−0,5% Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 0,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 0,8% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей 3 года 0,7% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс 2 года 1% Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал 2 года 1,25% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Технобанк Новый 2 года 1% Франсабанк Верный расчет 2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната 2 года 1%

Вклады в российских рублях

Четыре месяца ставки в сегменте российского рубля не менялись ни у кого, за исключением БПС-Сбербанка, который в прошлом месяце сократил ставку на 0,3% годовых, а в этом поднял на те же 0,3%.

Банк Вклад Срок Ставка Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 4,3% Белагропромбанк Максимум 2 года 7,5% Стандарт 3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8% Классик 3 года 5% Банк БелВЭБ Выдатны 2 / 3 года 5% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 4,9−5,3% / 5,4−5,8% Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 6,5% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,1−6,3% БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей 3 года 5,6% Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 6% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 6,5%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 4,3% Белагропромбанк Максимум 2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8% Беларусбанк Классик 3 года 5% Банк БелВЭБ Выдатны 2 / 3 года 5% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 4,9−5,3% / 5,4−5,8% Белорусский народный банк Вклад в будущее 18−36 месяцев 6,5% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,1−6,3% БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей 3 года 5,6% Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 6% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 6,5%

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