Если в прошлом месяце ставки по вкладам в валюте на 2 и 3 года поднимались, то сейчас — практически везде стоят на месте. FINANCE.TUT.BY традиционно выбрал самые выгодные варианты вложения свободных средств на длинные сроки. Все вклады в нашем сегодняшнем обзоре — безотзывные.
Вклады в долларах
В этом месяце ставка по вкладам в любимой многими белорусами валюте подросла в трех банках: Банк БелВЭБ поднял на 0,1% по вкладу на 2 года и на 0,5% — по вкладу на 3 года. БТА Банк поднял ставку на 0,25%, а БПС-Сбербанк — на 0,4% годовых.
На пять сотых процента снизил ставку Белорусский народный банк.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
2%
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
2% / 2,5%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
2,5
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,7%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Престижный
2 года
2,6%
Выдатны-вэб
3 года
2,7%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
2,1%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,8−2,1% / 1,9−2,2%
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
2,7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
751−1000 дней
2,1−2,2%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
1,9%
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
1%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,1%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
2,5% / 2,7%
Паритетбанк
Капитал
2 года
2,4%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Технобанк
Новый
2 года
2,4%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,5%
Банк, вклад
Срок, ставка
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
2%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
2% / 2,5%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
2,5
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,7%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Престижный
2 года
2,6%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
3 года
2,7%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
2,1%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,8−2,1% / 1,9−2,2%
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
2,7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
751−1000 дней
2,1−2,2%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
1,9%
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
1%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,1%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
2,5% / 2,7%
Паритетбанк
Капитал
2 года
2,4%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Технобанк
Новый
2 года
2,4%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,5%
Вклады в евро
В сегменте евро отличился лишь один банк — БелВЭБ, который буквально «задрал» ставки до максимума: во вкладу на 2 года она увеличилась на 1,4% годовых, по вкладу на 3 года — на 1,2% годовых. У остальных банков наблюдается выжидательная позиция.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2 года
1,9%
Выдатны-вэб
3 года
1,85%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
1,3%
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
0,25−0,45% / 0,3−0,5%
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
0,7%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
1%
Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,25%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
1%
Банк, вклад
Срок, ставка
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2 года
1,9%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
3 года
1,85%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
1,3%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
0,25−0,45% / 0,3−0,5%
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
0,7%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
1%
Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,25%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
1%
Вклады в российских рублях
Четыре месяца ставки в сегменте российского рубля не менялись ни у кого, за исключением БПС-Сбербанка, который в прошлом месяце сократил ставку на 0,3% годовых, а в этом поднял на те же 0,3%.