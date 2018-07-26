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Сколько можно заработать, если доверить валюту банку на 2 - 3 года. Обзор "длинных" вкладов

27.07.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Если в прошлом месяце ставки по вкладам в валюте на 2 и 3 года поднимались, то сейчас — практически везде стоят на месте. FINANCE.TUT.BY традиционно выбрал самые выгодные варианты вложения свободных средств на длинные сроки. Все вклады в нашем сегодняшнем обзоре — безотзывные.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вклады в долларах

В этом месяце ставка по вкладам в любимой многими белорусами валюте подросла в трех банках: Банк БелВЭБ поднял на 0,1% по вкладу на 2 года и на 0,5% — по вкладу на 3 года. БТА Банк поднял ставку на 0,25%, а БПС-Сбербанк — на 0,4% годовых.

На пять сотых процента снизил ставку Белорусский народный банк.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2%

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2% / 2,5%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

2,5

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

2,6%

Выдатны-вэб

3 года

2,7%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

2,1%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,8−2,1% / 1,9−2,2%

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

2,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

751−1000 дней

2,1−2,2%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

1,9%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

1%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,1%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,4%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,4%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2% / 2,5%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

2,5

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

2,6%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

3 года

2,7%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

2,1%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,8−2,1% / 1,9−2,2%

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

2,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

751−1000 дней

2,1−2,2%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

1,9%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

1%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,1%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,4%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,4%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,5%

Вклады в евро

В сегменте евро отличился лишь один банк — БелВЭБ, который буквально «задрал» ставки до максимума: во вкладу на 2 года она увеличилась на 1,4% годовых, по вкладу на 3 года — на 1,2% годовых. У остальных банков наблюдается выжидательная позиция.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2 года

1,9%

Выдатны-вэб

3 года

1,85%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

0,25−0,45% / 0,3−0,5%

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

0,7%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

1%

Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,25%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

1%

Банк, вклад

Срок, ставка

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2 года

1,9%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

3 года

1,85%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

0,25−0,45% / 0,3−0,5%

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

0,7%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

1%

Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,25%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

1%

Вклады в российских рублях

Четыре месяца ставки в сегменте российского рубля не менялись ни у кого, за исключением БПС-Сбербанка, который в прошлом месяце сократил ставку на 0,3% годовых, а в этом поднял на те же 0,3%.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

4,3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

5%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

4,9−5,3% / 5,4−5,8%

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

6,5%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,1−6,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

6%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

4,3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

5%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

4,9−5,3% / 5,4−5,8%

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

6,5%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,1−6,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

6%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

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Теги: Минск
 
 
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