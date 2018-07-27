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«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

27.07.2018 23:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 120 мероприятий включены в республиканскую программу под знаком Года малой родины. 26 июля ее утвердили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фактически это трехлетнее расписание, предусматривающее самые разные события вплоть до 2020-го. Речь идет о строительстве, благоустройство, мелиорации и развлекательных акциях.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Об одной из них речь пойдет в нашем следующем сюжете. На межрегиональный музыкально-спортивный праздник «Бард-рыбалка» приехали тысячи любителей авторской песни, активного и в то же время душевного отдыха. Юрий Прокопенко тоже был на берегу Чигиринского водохранилища.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

У обитателей Чигиринского водохранилища опасные дни: в ожидании большого улова по водоему рассредоточились десятки рыбаков. Здесь водятся почти все виды пресноводной рыбы: караси, лещи, окуни и даже и редкие экземпляры-тяжеловесы.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Леонид Короткевич, гость фестиваля:
Клев здесь неплохой всегда. Лучше с утра, хуже немножко к вечеру. Так вот сегодня с утра килограмма 3,5-4 мы поймали рыбы. Сварили уху, пожарили.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Свежевыловленная рыба сразу же отправляется в котел. На кулинарном празднике «Кірмаш смаку» приготовят тысячи литров ароматной ухи. Специальный гость фестиваля – известный знаток, бард и кулинар Борис Бурда из Одессы. Он здесь и споет, и покажет кулинарный мастер-класс.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Борис Бурда, специальный гость фестиваля (Украина):
Здесь уже много разных конкурсов. Здесь есть довольно большая кулинарная часть, в которой я приму участие.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Ну а подкрепившись можно и спеть. Восемь лет назад «Бард-рыбалка» и задумывалась как слет любителей авторской песни. В 2018 году сюда приехали исполнители из семи стран – Россия, Украина, Германия, США... Чтобы определить участников гала-концерта, нужны отборочные туры.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Жюри отдает предпочтение исполнителям, в чьем выступлении есть и владение гитарой, и актерское мастерство, и смысловая нагрузка в песне.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Геннадий Жданов, исполнитель авторской песни:
Я считаю, этот фестиваль очень нужный, особенно для нашей молодежи. Потому что очень много разных субкультур сейчас появилось и разных песен, которые иногда смысла просто не имеют.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Тема нынешней бард-рыбалки «Малая родина – большая земля». Проект успел стать новой визитной карточкой региона. О фестивале знают не только в Беларуси, но и за рубежом. Ежегодно сюда приезжают тысячи гостей – поэты и музыканты, рыболовы-спортсмены, автотуристы, фанаты вкусной ухи.

«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Юрий Прокопенко, СТВ:
Ловить рыбу и петь авторские песни здесь будут все выходные. Впереди все самое интересное – рыболовные соревнования, чемпионат по приготовлению ухи, музыкальный брейн-ринг, большой бард-марафон и многое другое. Рыбы в озере и музыки на сцене хватит всем.

 
 
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Новости Беларуси. 120 мероприятий включены в республиканскую программу под знаком Года малой родины. 26 июля ее утвердили в правительстве, сообщили в программе...
 
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