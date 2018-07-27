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Керамическая плитка от Cersanit

28.07.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Керамическая плитка от Cersanit

Керамическая плитка – традиционно один из наиболее распространенных видов внутренней и внешней отделки, который наряду с практичностью сулит возможность оформить ту или иную поверхность оригинально и визуально привлекательно. Одним из флагманов соответствующего сегмента рынка на сегодняшний день является cersanit керамическая плитка от российского производителя Cersanit. Пользуясь стабильно высоким спросом в России, плитка данной торговой марки получила широкое распространение в СНГ, а также странах дальнего зарубежья.

Керамическая плитка Cersanit

Богатый выбор коллекций «Церсанита» сулит удобную возможность осуществить на должном качественном уровне отделку помещения абсолютно любого назначения – как санузлов, кухонь, так и непосредственно жилых площадей. В последнем случае плитка представляется отличным решением в части оформления полов.

Основные преимущества керамической плитки от компании Cersanit:

  • Привлекательная стоимость,
  • Высокие эксплуатационные характеристики, гарантия качества,
  • Разнообразие цветов, рисунков, фактур, размеров.

Перейдя по ссылке выше, можно ознакомиться со свежими коллекциями торговой марки, а также их стоимостью. В том случае, если бюджет намеченного ремонта крайне ограничен – Cersanit предоставит хороший выбор предложений из категории «эконом».

Помимо жилых помещений плитка Церсанит обещает прийтись кстати при внутреннем и внешнем оформлении прочих объектов: офисов, административных зданий, заведений общепита, спорткомплексов, учебных заведений, гаражных боксов и т.д. Кроме того, продукция обещает прийтись кстати при отделке различного рода открытых площадок – террас и пр.

На рынке отделочных материалов компания Cersanit успешно работает уже на протяжении двух десятков лет, продолжая укреплять свои позиции, в частности, конкурируя с именитыми мировыми производителями.

Получить квалифицированную консультацию относительно керамической плитки можно на сайте компании Vendor Keramik.

 
 
Ссылка на источник 24
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Керамическая плитка – традиционно один из наиболее распространенных видов внутренней и внешней отделки, который наряду с практичностью сулит возможность...
 
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