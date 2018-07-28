Зачем Дана Холдингс поставила темнокожего швейцара у входа в свой офис

«Это расизм — то, что вы мне задаете вопрос про этого негра»





На днях нам сообщили, что тот самый швейцар все еще трудится в Dana Holdings. Мы выяснили, что это не совсем так — в «Дане» трудятся сразу двое темнокожих. Они открывают посетителям дверь в две смены.





The Village Беларусь разобрался, является ли это расизмом, и зачем бизнес-центру, куда приходят выбрать себе апартаменты в каркасном доме, в принципе швейцар: ведь это не гостиница, в которую люди заходят с тележкой чемоданов. Темнокожий привратник появляется раз в год и у дверей тех мест, где ресторатор Вадим Прокопьев празднует свой день рождения. Однако в контексте вечеринки, карнавала и клоунады – это присутствие кажется нам оправданным, в то время, как темный швейцар в ливрее, открывающий двери в офис тем, кто пришел купить квартиру в «Маяк Минска» – сомнительным. Беларусь разобрался, является ли это расизмом, и зачем бизнес-центру, куда приходят выбрать себе апартаменты в каркасном доме, в принципе швейцар: ведь это не гостиница, в которую люди заходят с тележкой чемоданов. Темнокожий привратник появляется раз в год и у дверей тех мест, где ресторатор Вадим Прокопьев празднует свой день рождения. Однако в контексте вечеринки, карнавала и клоунады – это присутствие кажется нам оправданным, в то время, как темный швейцар в ливрее, открывающий двери в офис тем, кто пришел купить квартиру в «Маяк Минска» – сомнительным.









Швейцар Dana Holdings, работающий в первую смену, наотрез отказался от беседы и фото. По его словам, он обижен прошлогодней публикацией оnliner. «Сфотографировали исподтишка, сделали вид, что смотрят в телефон, а сами сфотографировали. Наши девочки даже не знали, что их снимают. Вам было бы приятно, если бы с вами так сделали? — гневно вопрошает парень. — Написали, что я открываю двери в офис, где делают плохие дела. Это неправда!».

Также ему не понравилось, что после публикации друзья стали присылать ему его фото в ливрее и спрашивать: «Это действительно ты?». «Если меня просят просто сфотографироваться, я не отказываюсь. Но если я увижу, что меня фотографируют, я просто зайду внутрь. Драться не стану, но не дам сделать фото. Это мое право», — завершил свою гневную тираду швейцар.

К счастью, его сменщик оказался более расположенным к фотосетам и не стал уходить внутрь, завидев нашего фотографа.





Мы попытались узнать у Dana Holding, зачем бизнес-центру сразу два темнокожих швейцара. Но это оказалось сложнее, чем мы думали.





Отдел маркетинга наотрез отказался говорить по телефону: «Начальство обсуждает все вопросы через почту».





Директор ИООО «Дана Астра» Светлана Щетко также не смогла ответить на наш вопрос:





— Бизнес-центр принадлежит «Зомекс Инвестмент», компании, которая строит «Маяк Минска». «Дана Астра» занимается немного другими вопросами, поэтому без комментариев. Не я принимала это решение. Ребята с удовольствием работают, они студенты, официально устроены. Поэтому ничего крамольного здесь не вижу.





Однако по телефону «Зомекс Инвестмент» ответила все та же сотрудница отдела маркетинга Dana Holdings: «У нас все общение с журналистами проходит через почту, по-другому и быть не может».





Юлия Чворович, вице-президент по взаимоотношениям с госорганами Dana Holdings, на вопрос о том, какие функции выполняет швейцар у входа в бизнес-центр, обвинила нас в расизме:





— Что за вопрос? Я с вами разговаривать не буду, это не ваши вопросы. Хватит, устали от журналистов, которые пишут все, что им хочется. Это что, запрещено? Это уже вопрос расизма — то, что вы мне задаете вопрос про этого негра.





— Я не говорила слова «негр».

— По вашему вопросу я никак по-другому не могу это понимать. Вопрос не ко мне. Спасибо.





«Посыл обществу, связанный с рефлексией по временам, когда рабство было легализовано»

Мы попросили правозащитницу Анастасию Лойко определить, присутствует ли в данной ситуации расизм. Возможно, мы действительно не видим за цветом кожи человека?

АНАСТАСИЯ ЛОЙКО, правозащитница





Любые вопросы касательно дискриминации надо рассматривать в контексте. Чернокожих в Беларуси довольно мало, и допустить, что компания случайно наняла сразу двоих людей на такую должность, довольно сложно.





Фирма имеет право брать на работу кого хочет. Но я бы сделала выводы о мотивации, согласно которой они набирают сотрудников. Это определенный визуальный код, который довольно оскорбителен.

Здесь необязательно может присутствовать дискриминация. В этом случае мне не нравится позиция торгового центра, поскольку в таких ситуациях идет посыл обществу, связанный с историей и рефлексией по временам, когда рабство было легализовано. Я бы сказала, что здесь не столько дискриминация конкретных людей, сколько негуманный посыл всему обществу в данных обстоятельствах.





Публичные сферы обслуживания должны нести социальную ответственность за свою деятельности. Я бы призвала их задуматься о тех ценностах, которые они транслируют в таких ситуациях.





«Это как показатель качества обслуживания клиента»

Если отвлечься от внешности сотрудника, все равно остается вопрос: какие функции может выполнять швейцар в современном бизнес-центре?





За ответом мы обратились к начальнику отдела продаж ООО «Трайпл».

ПАВЕЛ ПРОТАСОВСКИЙ, начальник отдела продаж ООО «Трайпл»





Сейчас мы живем в эпоху рекламного и эмоционального шума. То есть, вокруг нас очень много звуков, картинок, все пестрит — интернет, борды, вывески. И каким-то образом компаниям нужно привлекать к себе внимание. Все делают это по-разному, здесь вопрос индивидуализации.





Если рассматривать именно бизнес-центр, то в нем уместна автоматизация, новые технологии. Те же двери могут открываться автоматически. Да, в таких центрах уместно иметь хорошую рецепцию — в плане, ресепшен, чтобы осуществлять регулируемый контроль доступа в здание: куда и зачем идет человек. А чтобы ему именно открывали дверь... Это выглядит пошловато. По мне, такое может быть уместно в дорогом отеле с консервативными отсылками. А в бизнес-центре — и это мое личное мнение — неуместно.





Зачем может стоять швейцар у офиса «Даны»? По моему мнению, это способ привлечь внимание, индивидуализироваться, выделиться и отстроиться от других бизнес-центров. Кроме того, не забывайте, что там находится офис продаж. Это как показатель качества обслуживания клиента — что перед посетителем даже открывают двери.



