ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем Дана Холдингс поставила темнокожего швейцара у входа в свой офис

28.07.2018 22:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Год назад в репортаже Onliner-а про офис продаж Dana Holdings на Мстиславца, 9 мелькнуло фото темнокожего швейцара. Ожидаемо, вид человека с черной кожей в ливрее вызвал волну обсуждений. В комментариях писали: «Черный швейцар — это расизм» и «Я думал, это очередной рендорный трэш от Даны, а это реальный швейцар. Зачем он здесь?».

Зачем Дана Холдингс поставила темнокожего швейцара у входа в свой офис
«Это расизм — то, что вы мне задаете вопрос про этого негра»

На днях нам сообщили, что тот самый швейцар все еще трудится в Dana Holdings. Мы выяснили, что это не совсем так — в «Дане» трудятся сразу двое темнокожих. Они открывают посетителям дверь в две смены.

The Village Беларусь разобрался, является ли это расизмом, и зачем бизнес-центру, куда приходят выбрать себе апартаменты в каркасном доме, в принципе швейцар: ведь это не гостиница, в которую люди заходят с тележкой чемоданов. Темнокожий привратник появляется раз в год и у дверей тех мест, где ресторатор Вадим Прокопьев празднует свой день рождения. Однако в контексте вечеринки, карнавала и клоунады – это присутствие кажется нам оправданным, в то время, как темный швейцар в ливрее, открывающий двери в офис тем, кто пришел купить квартиру в «Маяк Минска» – сомнительным.


Швейцар Dana Holdings, работающий в первую смену, наотрез отказался от беседы и фото. По его словам, он обижен прошлогодней публикацией оnliner. «Сфотографировали исподтишка, сделали вид, что смотрят в телефон, а сами сфотографировали. Наши девочки даже не знали, что их снимают. Вам было бы приятно, если бы с вами так сделали? — гневно вопрошает парень. — Написали, что я открываю двери в офис, где делают плохие дела. Это неправда!».
Также ему не понравилось, что после публикации друзья стали присылать ему его фото в ливрее и спрашивать: «Это действительно ты?». «Если меня просят просто сфотографироваться, я не отказываюсь. Но если я увижу, что меня фотографируют, я просто зайду внутрь. Драться не стану, но не дам сделать фото. Это мое право», — завершил свою гневную тираду швейцар.
К счастью, его сменщик оказался более расположенным к фотосетам и не стал уходить внутрь, завидев нашего фотографа.

Мы попытались узнать у Dana Holding, зачем бизнес-центру сразу два темнокожих швейцара. Но это оказалось сложнее, чем мы думали.

Отдел маркетинга наотрез отказался говорить по телефону: «Начальство обсуждает все вопросы через почту».

Директор ИООО «Дана Астра» Светлана Щетко также не смогла ответить на наш вопрос:

— Бизнес-центр принадлежит «Зомекс Инвестмент», компании, которая строит «Маяк Минска». «Дана Астра» занимается немного другими вопросами, поэтому без комментариев. Не я принимала это решение. Ребята с удовольствием работают, они студенты, официально устроены. Поэтому ничего крамольного здесь не вижу.

Однако по телефону «Зомекс Инвестмент» ответила все та же сотрудница отдела маркетинга Dana Holdings: «У нас все общение с журналистами проходит через почту, по-другому и быть не может».

Юлия Чворович, вице-президент по взаимоотношениям с госорганами Dana Holdings, на вопрос о том, какие функции выполняет швейцар у входа в бизнес-центр, обвинила нас в расизме:

— Что за вопрос? Я с вами разговаривать не буду, это не ваши вопросы. Хватит, устали от журналистов, которые пишут все, что им хочется. Это что, запрещено? Это уже вопрос расизма — то, что вы мне задаете вопрос про этого негра.

— Я не говорила слова «негр».
— По вашему вопросу я никак по-другому не могу это понимать. Вопрос не ко мне. Спасибо.

«Посыл обществу, связанный с рефлексией по временам, когда рабство было легализовано»
Мы попросили правозащитницу Анастасию Лойко определить, присутствует ли в данной ситуации расизм. Возможно, мы действительно не видим за цветом кожи человека?
АНАСТАСИЯ ЛОЙКО, правозащитница

Любые вопросы касательно дискриминации надо рассматривать в контексте. Чернокожих в Беларуси довольно мало, и допустить, что компания случайно наняла сразу двоих людей на такую должность, довольно сложно.

Фирма имеет право брать на работу кого хочет. Но я бы сделала выводы о мотивации, согласно которой они набирают сотрудников. Это определенный визуальный код, который довольно оскорбителен.
Здесь необязательно может присутствовать дискриминация. В этом случае мне не нравится позиция торгового центра, поскольку в таких ситуациях идет посыл обществу, связанный с историей и рефлексией по временам, когда рабство было легализовано. Я бы сказала, что здесь не столько дискриминация конкретных людей, сколько негуманный посыл всему обществу в данных обстоятельствах.

Публичные сферы обслуживания должны нести социальную ответственность за свою деятельности. Я бы призвала их задуматься о тех ценностах, которые они транслируют в таких ситуациях.

«Это как показатель качества обслуживания клиента»
Если отвлечься от внешности сотрудника, все равно остается вопрос: какие функции может выполнять швейцар в современном бизнес-центре?

За ответом мы обратились к начальнику отдела продаж ООО «Трайпл».
ПАВЕЛ ПРОТАСОВСКИЙ, начальник отдела продаж ООО «Трайпл»

Сейчас мы живем в эпоху рекламного и эмоционального шума. То есть, вокруг нас очень много звуков, картинок, все пестрит — интернет, борды, вывески. И каким-то образом компаниям нужно привлекать к себе внимание. Все делают это по-разному, здесь вопрос индивидуализации.

Если рассматривать именно бизнес-центр, то в нем уместна автоматизация, новые технологии. Те же двери могут открываться автоматически. Да, в таких центрах уместно иметь хорошую рецепцию — в плане, ресепшен, чтобы осуществлять регулируемый контроль доступа в здание: куда и зачем идет человек. А  чтобы ему именно открывали дверь... Это выглядит пошловато. По мне, такое может быть уместно в дорогом отеле с консервативными отсылками. А в бизнес-центре — и это мое личное мнение — неуместно.

Зачем может стоять швейцар у офиса «Даны»? По моему мнению, это способ привлечь внимание, индивидуализироваться, выделиться и отстроиться от других бизнес-центров.  Кроме того, не забывайте, что там находится офис продаж. Это как показатель качества обслуживания клиента — что перед посетителем даже открывают двери.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год назад в репортаже Onliner-а про офис продаж Dana Holdings на Мстиславца, 9 мелькнуло фото темнокожего швейцара. Ожидаемо, вид человека с черной кожей в ливрее вызвал волну...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика