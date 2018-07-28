Сегодня — День военно-морского флота

В последнее воскресенье июля, во многих странах постсоветского пространства бывшие военные моряки отмечают День военно-морского флота. И хотя Беларусь не назовешь морской державой, около 250 тысяч наших земляков несли вахту на морских просторах. Почти треть советского военно-морского флота составляли именно белорусы. Да и сейчас в каждом штабе флота России в высшем командовании вы наверняка найдете наших соотечественников. Свою лепту в службу в ВМФ внесли и уроженцы Буда-Кошелевского района.





Наш земляк Александр Куриленко, который вот уже восемь лет возглавляет ОАО «Полеспечать», прошел путь от матроса до заместителя начальника штаба учебного морского центра ФСБ России в Анапе. 16 лет прошло с тех пор, как его позвала малая родина и он вернулся в Беларусь. Но обо всем по порядку.

Окончив в 1975 году Бушевскую десятилетку, юноша поступает в Речицкий зооветеринарный техникум, откуда по прошествии года его призывают в армию. 2,5 года он отслужил в «учебке» в Анапе, потом был младшим командиром, главным корабельным старшиной в Балаклаве. По возвращении на родину некоторое время работает военруком и учителем физического воспитания в Буда-Люшевской средней школе, затем поступает в Московское Высшее пограничное военно-политическое училище им. К.Е. Ворошилова и оканчивает его с отличием. Во время учебы успевает жениться, кстати, на своей однокласснице из Бушевки. Затем получает распределение в морские части и увозит с собой молодую жену, сперва в Балаклаву, а через 4 года в Анапу. Там у супружеской пары появляются на свет три дочери: Надежда, через 2 года – Татьяна и через 7 лет – Алеся. Жена работает зубным техником в госпитале, девочки подрастают, старшие успевают получить высшее образование в московских вузах. После увольнения с флота Александр Васильевич работает в Анапе директором пансионата. Казалось бы, о чем еще мечтать? Но яркие огни города-курорта на черноморском побережье не стали дороже милых сердцу родных просторов.

– Меня всегда тянуло на родину, – рассказывает Александр Васильевич,– каждый год мы с семьей проводили отпуск на Будакошелевщине: гостили у родителей жены и моих родителей, которых мы из Демидовки перевезли в Буда-Кошелево. Мои девочки, хотя родились и выросли в Анапе, с радостью восприняли предложение переехать в Беларусь. Вот уже 16 лет мы живем в Гомеле, и ни разу нам не пришлось сожалеть о сделанном выборе. Да, мы, конечно, любим отдыхать в Анапе, бываем там практически каждое лето. Но дом мой здесь… Иначе не вернулись бы. Уже нет моих родителей, но дом в Буда-Кошелево стал тем местом, где мы любим собираться всей семьей, общаться, отдыхать душой, работать на земле. Я все-таки сухопутный человек.

Александр Куриленко окончил службу в звании капитана второго ранга. Годы, проведенные на флоте, он вспоминает с благодарностью и, конечно, ностальгией:

– Это была отличная школа жизни, которая многому научила и многое дала. Море закаляет характер, испытывает тебя на прочность, делает настоящим мужчиной и патриотом. К слову, и сам отбор на флот всегда был строгим: из областей призывалось по 30 человек. И белорусы всегда были на хорошем счету, особо ценились их преданность, трудолюбие, добросовестность и высокое чувство долга. День военно-морского флота для меня всегда настоящий праздник. Я довольно редко сейчас надеваю форму, но в последнее воскресенье июля – обязательно.

К слову, бывший выпускник Бушевской школы и по прошествии четырех десятков лет после ее окончания не теряет связи с родными пенатами: навещает, оказывает посильную помощь, в том числе всевозможные полиграфические услуги.





Своим праздником День военно-морского флота считает по праву и Василий Пономарев, председатель Николаевского сельского Совета, исполнительного комитета. В 1986 году его призвали со второго курса Горецкой сельскохозяйственной академии в «учебку» ВМФ СССР, которая базировалась в Пинске. Через полгода он получает специальность химика-дозиметриста и отправляется за северный полярный круг – в город Североморск Мурманской области, что на Кольском полуострове в Баренцевом море. Там его определяют матросом на сторожевой корабль «Бессменный». Через два с половиной года он покинул его в звании главного старшины. За это время успел вступить в КПСС. Билет хранит до сих пор, как и тельняшку с матроской. По окончании службы нашему герою предлагали остаться и продолжить боевую службу в Анголе, но тоска по Родине оказалась сильнее:

– Дом есть дом, – делится Василий Пономарев. – Я вернулся в родную Николаевку, окончил обучение в академии, женился. Сегодня у меня замечательная семья, дом, работа. Это мой выбор. Почти 30 лет прошло с тех пор, но годы морского братства не прошли даром. Именно там я узнал цену настоящей мужской дружбы, понял, что такое долг и честь, взаимовыручка и взаимопомощь. Незабываемые впечатления остались от удивительной природы этого сурового северного края. Забыты холод, морская болезнь, которая поначалу так мучила нас, сухопутных новичков, но навсегда остались в памяти величественные сопки, море, подводные лодки и армады кораблей Северного флота. Кстати, довелось увидеть и корабль «Вице-адмирал В.П. Дрозд». К сожалению, тогда я не знал, что он носит имя нашего знаменитого земляка, иначе обязательно попытался бы попасть на него.

Годы службы – замечательное время. Поэтому всех моряков, проходивших службу на флоте, поздравляю с профессиональным праздником и желаю семь футов под килем!

Ирина Палубец.

Фото автора и из личного архива Василия Пономарева.