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Сегодня — День военно-морского флота

29.07.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В последнее воскресенье июля, во многих странах постсоветского пространства бывшие военные моряки отмечают День военно-морского флота. И хотя Беларусь не назовешь морской державой, около 250 тысяч наших земляков несли вахту на морских просторах. Почти треть советского военно-морского флота составляли именно белорусы. Да и сейчас в каждом штабе флота России в высшем командовании вы наверняка найдете наших соотечественников. Свою лепту в службу в ВМФ внесли и уроженцы Буда-Кошелевского района.

Сегодня — День военно-морского флота
Слева направо: капитан 2-го ранга Александр Куриленко и председатель Гомельского областного отделения Белорусского союза военных моряков Сергей Горицкий

Наш земляк Александр Куриленко, который вот уже восемь лет возглавляет ОАО «Полеспечать», прошел путь от матроса до заместителя начальника штаба учебного морского центра ФСБ России в Анапе. 16 лет прошло с тех пор, как его позвала малая родина и он вернулся в Беларусь. Но обо всем по порядку.

Окончив в 1975 году Бушевскую десятилетку, юноша поступает в Речицкий зооветеринарный техникум, откуда по прошествии года его призывают в армию. 2,5 года он отслужил в «учебке» в Анапе, потом был младшим командиром, главным корабельным старшиной в Балаклаве. По возвращении на родину некоторое время работает военруком и учителем физического воспитания в Буда-Люшевской средней школе, затем поступает в Московское Высшее пограничное военно-политическое училище им. К.Е. Ворошилова и оканчивает его с отличием. Во время учебы успевает жениться, кстати, на своей однокласснице из Бушевки. Затем получает распределение в морские части и увозит с собой молодую жену, сперва в Балаклаву, а через 4 года в Анапу. Там у супружеской пары появляются на свет три дочери: Надежда, через 2 года – Татьяна и через 7 лет – Алеся. Жена работает зубным техником в госпитале, девочки подрастают, старшие успевают получить высшее образование в московских вузах. После увольнения с флота Александр Васильевич работает в Анапе директором пансионата. Казалось бы, о чем еще мечтать? Но яркие огни города-курорта на черноморском побережье не стали дороже милых сердцу родных просторов.

– Меня всегда тянуло на родину, – рассказывает Александр Васильевич,– каждый год мы с семьей проводили отпуск на Будакошелевщине: гостили у родителей жены и моих родителей, которых мы из Демидовки перевезли в Буда-Кошелево. Мои девочки, хотя родились и выросли в Анапе, с радостью восприняли предложение переехать в Беларусь. Вот уже 16 лет мы живем в Гомеле, и ни разу нам не пришлось сожалеть о сделанном выборе. Да, мы, конечно, любим отдыхать в Анапе, бываем там практически каждое лето. Но дом мой здесь… Иначе не вернулись бы. Уже нет моих родителей, но дом в Буда-Кошелево стал тем местом, где мы любим собираться всей семьей, общаться, отдыхать душой, работать на земле. Я все-таки сухопутный человек.
Александр Куриленко окончил службу в звании капитана второго ранга. Годы, проведенные на флоте, он вспоминает с благодарностью и, конечно, ностальгией:

– Это была отличная школа жизни, которая многому научила и многое дала. Море закаляет характер, испытывает тебя на прочность, делает настоящим мужчиной и патриотом. К слову, и сам отбор на флот всегда был строгим: из областей призывалось по 30 человек. И белорусы всегда были на хорошем счету, особо ценились их преданность, трудолюбие, добросовестность и высокое чувство долга. День военно-морского флота для меня всегда настоящий праздник. Я довольно редко сейчас надеваю форму, но в последнее воскресенье июля – обязательно.
К слову, бывший выпускник Бушевской школы и по прошествии четырех десятков лет после ее окончания не теряет связи с родными пенатами: навещает, оказывает посильную помощь, в том числе всевозможные полиграфические услуги.

Сегодня — День военно-морского флота
Василий Пономарев
Сегодня — День военно-морского флота
Сторожевой корабль «Бессменный»

 

Своим праздником День военно-морского флота считает по праву и Василий Пономарев, председатель Николаевского сельского Совета, исполнительного комитета. В 1986 году его призвали со второго курса Горецкой сельскохозяйственной академии в «учебку» ВМФ СССР, которая базировалась в Пинске. Через полгода он получает специальность химика-дозиметриста и отправляется за северный полярный круг – в город Североморск Мурманской области, что на Кольском полуострове в Баренцевом море. Там его определяют матросом на сторожевой корабль «Бессменный». Через два с половиной года он покинул его в звании главного старшины. За это время успел вступить в КПСС. Билет хранит до сих пор, как и тельняшку с матроской. По окончании службы нашему герою предлагали остаться и продолжить боевую службу в Анголе, но тоска по Родине оказалась сильнее:

– Дом есть дом, – делится Василий Пономарев. – Я вернулся в родную Николаевку, окончил обучение в академии, женился. Сегодня у меня замечательная семья, дом, работа. Это мой выбор. Почти 30 лет прошло с тех пор, но годы морского братства не прошли даром. Именно там я узнал цену настоящей мужской дружбы, понял, что такое долг и честь, взаимовыручка и взаимопомощь. Незабываемые впечатления остались от удивительной природы этого сурового северного края. Забыты холод, морская болезнь, которая поначалу так мучила нас, сухопутных новичков, но навсегда остались в памяти величественные сопки, море, подводные лодки и армады кораблей Северного флота. Кстати, довелось увидеть и корабль «Вице-адмирал В.П. Дрозд». К сожалению, тогда я не знал, что он носит имя нашего знаменитого земляка, иначе обязательно попытался бы попасть на него.

Годы службы – замечательное время. Поэтому всех моряков, проходивших службу на флоте, поздравляю с профессиональным праздником и желаю семь футов под килем!

Ирина Палубец.
Фото автора и из личного архива Василия Пономарева.

 
Теги: Гомель
 
 
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В последнее воскресенье июля, во многих странах постсоветского пространства бывшие военные моряки отмечают День военно-морского флота. И хотя...
 
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