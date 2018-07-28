В Гомеле правозащитники выйдут на пикет протестовать против преследования за выражение мнения в соцсетях

Правозащитники отмечают, только в последнее время за выражение мнений в соцсетях преследованию подверглись известные блогеры Сергей Петрухин в Бресте и Андрей Паук с райцентра Октябрьский. В Речице за пост в Фейсбуке уголовному преследованию подвергается общественный активист Олег Шабетник, в Гомеле власть преследует в административном порядке блогера Артема Шапорова, за репосты в Фейсбуке милиция направила повестки и в любое время может начать административные процессы в отншении защитника Куропат Бориса Аникеева и правозащитника Леонида Судаленко.





Напомним, последние поправки в закон о массовых мероприятиях допускают именно уведомительный характер мирных собраний, если мероприятие планируется проводить в разрешенном властями месте. Пикетирование планируется провести на официально разрешенном местными властями месте – открытой площадке перед ДК ЧУП «Випра» по ул. Юбилейной,48 областного центра.





гомельского офиса ПЦ «Весна» Андрей Стрижак. - Рано называть уведомительный принцип позитивным изменением. Пока нет практики - непонятно будет ли эта норма работать для всех, или только для провластных "советов ветеранов" и прочих подобных организаций. Также не стоит забывать и о том, что по-прежнему от организаторов требуют оплаты работы скорой помощи и прочих структур. Такие требования являются серьезным ограничением свободы выражения мнений и свободы мирных собраний» - заявил руководительАндрей Стрижак.





Правозащитник и юрист региональной правовой приемной ПЦ «Весна» Леонид Судаленко подчеркивает, что право на выражение мнения не является абсолютным, оно может подлежать определенным ограничениям.





«Уголовные дела и административные процессы возбуждаются по заявлениям «оклеветованных» граждан, мнения которых о клевете всегда являются субъективными. Нужно прекратить вмешательство государства в эти процессы, здесь должна действовать гражданско-правовая ответственность. Иными словами, «оклеветованные» самостоятельно могут начать в суде процесс за клевету, не прибегая к репрессивным механизмам государства», - считает правозащитник Судаленко.





Он также отметил, что планируемая акция является своего рода тестированием местных чиновников на последние поправки в закон о массовых мероприятиях.