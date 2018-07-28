ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле правозащитники выйдут на пикет протестовать против преследования за выражение мнения в соцсетях

29.07.2018 09:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Правозащитники в Гомеле Андрей Стрижак и Леонид Судаленко уведомили горисполком о проведении 15 августа специального пикета, целью которого является обращение внимания общественности на участившиеся случаи преследования властью граждан за выражение своих мнений в глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе и за размещение в социальных сетях информации критического содержания.

Правозащитники отмечают, только в последнее время за выражение мнений в соцсетях преследованию подверглись известные блогеры Сергей Петрухин в Бресте и Андрей Паук с райцентра Октябрьский. В Речице за пост в Фейсбуке уголовному преследованию подвергается общественный активист Олег Шабетник, в Гомеле власть преследует в административном порядке блогера Артема Шапорова, за репосты в Фейсбуке милиция направила повестки и в любое время может начать административные процессы в отншении защитника Куропат Бориса Аникеева и правозащитника Леонида Судаленко.   

Напомним, последние поправки в закон о массовых мероприятиях допускают именно уведомительный характер мирных собраний, если мероприятие планируется проводить в разрешенном властями месте. Пикетирование планируется провести на официально разрешенном местными властями месте – открытой площадке перед ДК ЧУП «Випра» по ул. Юбилейной,48 областного центра.  

- Рано называть уведомительный принцип позитивным изменением. Пока нет практики - непонятно будет ли эта норма работать для всех, или только для провластных "советов ветеранов" и прочих подобных организаций. Также не стоит забывать и о том, что по-прежнему от организаторов требуют оплаты работы скорой помощи и прочих структур. Такие требования являются серьезным ограничением свободы выражения мнений и свободы мирных собраний» - заявил руководитель гомельского офиса ПЦ «Весна» Андрей Стрижак.

Правозащитник и юрист региональной правовой приемной ПЦ «Весна» Леонид Судаленко подчеркивает, что право на выражение мнения не является абсолютным, оно может подлежать определенным ограничениям.

«Уголовные дела и административные процессы возбуждаются по заявлениям «оклеветованных» граждан, мнения которых о клевете всегда являются субъективными. Нужно прекратить вмешательство государства в эти процессы, здесь должна действовать гражданско-правовая ответственность. Иными словами, «оклеветованные» самостоятельно могут начать в суде процесс за клевету, не прибегая к репрессивным механизмам государства», - считает правозащитник  Судаленко.   

Он также отметил, что планируемая акция является своего рода тестированием местных чиновников на последние поправки в закон о массовых мероприятиях. 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники в Гомеле Андрей Стрижак и Леонид Судаленко уведомили горисполком о проведении 15 августа специального пикета, целью которого является обращение...
 
Новости дня
Новости разные
 
​«Снайперский рубеж»: первый день соревнований начинается под Брестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика