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Особенности белорусской верховой езды. Репортаж СТВ с международного турнира по троеборью в Ратомке
Новости Беларуси. Сплетение манеры, грации, эстетики – все это о конном спорте. В Ратомке проходит международный турнир по конному троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках мирового первенства состоялся также и чемпионат Беларуси. Корреспондент Екатерина Лихошапко расскажет в видеоматериале о первых призерах и особенностях белорусской верховой езды.
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Новости Беларуси. Сплетение манеры, грации, эстетики – все это о конном спорте. В Ратомке проходит международный турнир по конному троеборью, сообщили в программе...
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