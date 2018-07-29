Куда пойти в Кореличском районе 1-5 августа

1 августа

Концертная программа «Вы года свои не считайте» состоится в 11:00 в УЗО «Жуховичский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (55+);

ОКиД «Мирский ГДК» приглашает на развлекательную программу «День любимых игр», которая состоится в 11:00 (6+);

На час этики «Песня в сердце человека» в 18:00 приглашает ОКиД «Циринский ДК» (55+);

2 августа

Экскурсию в Кореличский краеведческий музей, центральную библиотеку, посещение выставок организовывает сектор «Малюшичский СДК» в 10:00 (10+);

в 11:00 сектор «Барановичский СК» приглашает на конкурс рисунков на асфальте «Страна моей мечты» (6+);

Праздник «Илья» состоится в 14:00 в ОКиД «Турецкий ДК»(6+);

3 августа

Сектор «Райцевский СК» в 11:30 приглашает на развлекательную программу «Играем вместе» (6+);

4 августа

Музыкально-развлекательная программа «Я гадаю на ромашке» состоится в 11:00 в ОКиД «Еремичский ДК» (10+);

Развлекательная программа «Школа разных наук» состоится в ОКиД «Турецкий ДК» в 11:00 (8+);

ОКиД «Красненский ДК» в 12:00 приглашает на конкурс рисунка на асфальте «Цветы моей родины» (5+);

Игровая программа «Знай правила дорожного движения!» состоится в ОКиД «Жуховичский ДК» в 15:00 (10+);

в 18:00 ОКиД «Мирский ГДК» приглашает на зажинки «Урожай-2018» (15+);

Час здоровья «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» состоится в секторе «Малюшичский СДК» в 17:00 (12+);

5 августа

в 12:00 в д. Бояры пройдет концерт «Дом родной» (6+);

Час общения «Тропа здоровья» состоится в 15:00 в УЗО «Жуховичский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (55+);

Развлекательная программа «Буду я расти красивой» состоится в ОКиД «Еремичский ДК» в 15:00 (14+);

в 18:00 на посиделки «По тропам здоровой пищи» приглашает ОКиД «Циринский ДК» (50+);

Видеочас «Камо грядеши» пройдет в секторе «Райцевский СК» в 19:00 (60+).