ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Куда пойти в Кореличском районе 1-5 августа

29.07.2018 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

1 августа

Концертная программа «Вы года свои не считайте» состоится в 11:00 в УЗО «Жуховичский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (55+);

ОКиД  «Мирский ГДК» приглашает на развлекательную программу «День любимых игр», которая состоится в 11:00 (6+);

На час этики «Песня в сердце человека» в 18:00 приглашает ОКиД  «Циринский ДК» (55+);

2 августа

Экскурсию в Кореличский краеведческий музей, центральную библиотеку, посещение выставок организовывает сектор «Малюшичский СДК» в 10:00 (10+);

в 11:00 сектор «Барановичский СК» приглашает на конкурс рисунков на асфальте «Страна моей мечты» (6+);

Праздник «Илья» состоится в 14:00 в ОКиД «Турецкий ДК»(6+);

3 августа

Сектор «Райцевский СК» в 11:30 приглашает на развлекательную программу «Играем вместе» (6+);

4 августа

Музыкально-развлекательная программа «Я гадаю на ромашке» состоится в 11:00 в ОКиД «Еремичский ДК» (10+);

Развлекательная программа «Школа разных наук» состоится в ОКиД «Турецкий ДК» в 11:00 (8+);

ОКиД «Красненский ДК» в 12:00 приглашает на конкурс рисунка на асфальте «Цветы моей родины» (5+);

Игровая программа «Знай правила дорожного движения!» состоится в ОКиД «Жуховичский ДК» в 15:00 (10+);

в 18:00 ОКиД  «Мирский ГДК» приглашает на зажинки «Урожай-2018» (15+);

Час здоровья «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» состоится в секторе «Малюшичский СДК» в 17:00 (12+);

5 августа

в 12:00 в д. Бояры пройдет  концерт «Дом родной» (6+);

Час общения «Тропа здоровья» состоится в 15:00 в УЗО «Жуховичский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (55+);

Развлекательная программа «Буду я расти красивой» состоится в ОКиД «Еремичский ДК» в 15:00 (14+);

в 18:00  на посиделки «По тропам здоровой пищи» приглашает ОКиД  «Циринский ДК» (50+);

Видеочас «Камо грядеши» пройдет в секторе «Райцевский СК» в 19:00 (60+).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 августа Концертная программа «Вы года свои не считайте» состоится в 11:00 в УЗО «Жуховичский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 
Новости дня
Новости разные
 
Полёт нормальный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика