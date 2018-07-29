Куба больше не будет строить коммунизм. А кто будет?

Куба: однополые браки вместо коммунизма





История. Кубинская революция победила в 1959 году. К власти пришло «Движение 26 июля» во главе с братьями Фиделем и Раулем Кастро и Эрнесто Че Геварой. В 1965 году «Движение» было официально переименовано в коммунистическую партию Кубы. Более 16 лет новая власть управляла страной без какого-либо документа, только в 1976 году была принята новая конституция Кубы.





Идеология. В 1976 году главной целью кубинцев было провозглашено построение коммунистического общества. Приверженность идеологии Куба подтвердила в 2002 году, приняв поправки, в которых социалистическая система была объявлена нерушимой.













Нынешние изменения инициировал экс-президент страны Рауль Кастро, стоявший у истоков революции 1950-х годов. Вместо построения коммунизма предлагается ограничиться социализмом. Должна быть легализована частная собственность и свободный рынок. Полномочия президента предлагается ограничить двумя пятилетними сроками, восстановив должность премьер-министра. Законодательно гарантируется презумпция невиновности. Запрещается любая этническая, расовая и гендерная дискриминация, что, в частности, открывает путь к легализации гей-браков. При этом компартия сохранит роль руководящей силы кубинского общества.





Реальность. Рауль Кастро объявил об экономических реформах сразу после прихода к власти в 2008 году. Государство предоставило в пользование крестьянам неиспользованную землю, индивидуальным предпринимателям разрешили нанимать на работу не только членов собственных семей. Руководству государственных компаний предоставили больше самостоятельности в текущих вопросах. Спустя несколько лет началось восстановление отношений с США — в Гаване возобновило работу американское посольство.





Еще десять лет назад обсуждалась и возможность узаконить однополые браки. Главным лоббистом проекта выступала дочь Рауля Мариэла. Будучи сексологом по образованию, она посвятила свою жизнь борьбе за права гомосексуалов. Но тогда закон принят не был.

В 2016 году Куба заняла 68 место по индексу развития человеческого потенциала и 95-е — по ВВП на душу населения.





Китай: возвращение к порядкам Мао





История. Коммунисты получили контроль над материковым Китаем — без Тайваня — после Второй мировой войны. С тех пор страна пережила диктатуру Мао Цзэдуна, кровавую «культурную революцию» и головокружительные рыночные реформы при Дэн Сяопине. Действующий председатель КНР Си Цзиньпин тоже внес свой вклад в развитие политической системы страны: при нем впервые со времен Мао было отменено ограничение на пребывание лидера страны у власти.









Идеология. Китайские власти официально не отказываются от марксистской доктрины, но, начиная с Мао, руководители КНР стали вносить в нее собственные дополнения — чтобы приспособить учение к нуждам Китая и реалиям современного мира. Последнее из самых важных дополнений — концепция «тройного представительства» — в начале 2000-х открыла дорогу в компартию бизнесменам. Партия продолжает настаивать на преимуществах социалистической системы над капиталистической, и этим же объясняет безопасность внедрения в социализм элементов капитализма. Глобализацию она считает лишенной «классового характера», а потому не видит в ней свидетельства успехов капитализма.





Реальность. Си Цзиньпин сосредоточил власть в своих руках в условиях, когда темпы роста экономики Китая начали замедляться. Существующая со времен Дэн Сяопина политическая система основана на системе сдержек и противовесов влиятельных партийных лидеров и региональных кланов и не очень заточена на новый раунд крупных реформ. Вопрос в том, в чем именно состоит его собственная реформаторская программа, кроме установления тотального контроля над всеми активностями граждан и присвоения им индивидуального рейтинга. А это похоже на защиту политического режима от потенциального недовольства, а не на преодоление экономического кризиса.





Северная Корея: чучхе — не коммунизм





История. С начала XX века территория Корейского полуострова была оккупирована Японией. После Второй мировой войны Корею поделили между собой США и СССР. На севере к власти пришло коммунистическое правительство Ким Ир Сена. Когда после смерти Сталина между Советским Союзом и Китаем начались трения, Ким Ир Сен старался маневрировать между двумя ядерными державами. В итоге Пхеньян дистанцировался от обеих и максимально изолировал себя от внешнего мира. Параллельно Ким Ир Сен избавлялся от реальных и выдуманных врагов в собственной партии, а в стране началось формирование его культа.













Идеология. Слово «чучхе» (термин взят из средневековой корейской философии) Ким Ир Сен впервые использовал в 1955 году, а в 1972 году оно попало в конституцию страны. В первой редакции документа чучхе было объявлено «творческим приложением марксизма-ленинизма к корейской действительности».

В 1960-70-е годы термин «чучхе» использовался и в Южной Корее — для идеологического обоснования правящей там военной диктатуры. Руководство каждой из стран словом «чучхе» обозначало свой особый, отличный от остального мира, путь.

Первое время чучхе уживалось с марксизмом-ленинизмом, но в начале 1980-х годов Ким Ир Сен объявил, что чучхе не является продолжением идей западных философов, а знаменует собой «новую эру в истории человечества». Из свободного доступа в КНДР стали исчезать труды Маркса, Энгельса и Ленина. «Во внутренней пропаганде Марксу была отведена примерно такая же роль, как ветхозаветному пророку в христианской традиции — уважаемый предтеча великих гениев из семейства Ким, и не более того», — пишет об этом кореист Андрей Ланьков.

После распада СССР упоминания коммунизма стали постепенно исчезать из официальных документов. В 2009 году слово было убрано из конституции. Весной 2012 года портреты Маркса и Ленина сняли с центральной площади Пхеньяна.





Реальность. КНДР остается самой закрытой страной мира, поэтому о происходящем внутри нее судить трудно. Более или менее очевидно, что сохраняется жесткая диктатура и всякое инакомыслие опасно. Эксперты, тем не менее, говорят о том, что в последние годы там идут реформы, которые даже сравнивают с китайскими.

Формально Северная Корея никогда не была однопартийной диктатурой. Помимо правящей Трудовой партии, в стране разрешены еще две: Социал-демократическая партия Кореи и Партия молодых друзей небесного пути Чхондоге-Чхонудан. Все они, впрочем, объединены в Единый демократический отечественный фронт.





Вьетнам: неолиберализм в коммунистической стране





История. Вьетнам был объединен под властью коммунистической партии в 1976 году после 30-летней гражданской войны, в которой активное участие принимали сначала французские, затем американские войска. Первые десять лет объединенного Вьетнама характеризуются жесткой диктатурой не просто советского — сталинистского толка. В итоге страна столкнулась с тяжелым экономическим кризисом: инфляция достигала 700% в год. С 1986 года в стране начались рыночные реформы. На них повлияла перестройка в СССР, стремительное капиталистическое развитие соседнего Китая, и, наконец, растущее влияние функционеров с юга страны, где до прихода коммунистов в 1975 году был капитализм.













Идеология. Формально Вьетнам остается социалистической страной, он постоянно подтверждает свою приверженность марксистской идеологии. Последний раз это было сделано во время конституционной реформы 2013 года. На практике это касается прежде всего монополии на власть коммунистической партии. При этом в конце 1980-х годов было официально провозглашено введение в стране «рыночной экономики социалистической ориентации».





Реальность. Кроме государственного сектора во Вьетнаме также признан частный, коллективный, индивидуальный и государственно-капиталистический. Но драйверами экономического подъема все-таки остаются государственные предприятия. В начале 2000-х годов темпы роста достигали 7-8% в год. Однако увеличение производительности труда не успевало за инвестициями, а капиталовложения не всегда давали необходимую отдачу. Расширялся разрыв в уровне жизни, страну захлестнула масштабная коррупция. По показателю ВВП на душу населения Вьетнам уступает даже соседнему Лаосу — правда, эксперты объясняют это высоким уровнем теневой экономики и незадекларированных доходов, а также напоминают, что Вьетнам существенно меньше закредитован международными финансовыми организациями.

Несмотря на то, что власть в стране по-прежнему остается в руках компартии, во Вьетнаме идет активная политическая борьба. Парламент страны стал площадкой для дебатов, а интернет-цензура существенно мягче, чем в Китае и Северной Корее.





Лаос: партия одна, кандидатов много





История. Коммунисты пришли к власти в Лаосе в 1975 году после полутора десятилетий гражданской войны. Первые 15 лет Народно-революционная партия обходилась без писаной конституции. В конце 1980-х годов, под влиянием кризиса социалистического лагеря и реформ в Китае, в стране началась разработка основного закона.

Обсуждение проекта шло на фоне бархатных революций в Восточной Европе и перестройки в СССР. Возникла надежда, что власть пойдет на демократизацию политической жизни. Но члены ЦК пригрозили арестами в случае, если в стране пройдут митинги за многопартийную систему: «За последние 35 лет партия доказала народу, что остается единственной силой, которая способна позаботиться о нем».













Идеология. В принятой в 1991 году конституции коммунистическая идеология не упоминается совсем, а партия упоминается вскользь в третьей статье основного закона: «Права многонационального народа на то, чтобы быть хозяином в стране, осуществляются и гарантируются через функционирование политической системы, в центре которой — Народно-революционная партия Лаоса».

В пятой статье сказано, что парламент страны — Национальная ассамблея — базируется на принципах «демократического централизма». Эта концепция взята из учения Владимира Ленина, который считал, что меньшинство должно полностью подчиняться большинству, а нижестоящие инстанции — вышестоящим.

Конституция не ставит целью построение социалистической экономики, вместо этого она декларирует переход от натурального хозяйства к товарному и гарантирует право на частную собственность.





Реальность. Несмотря на то, что в Лаосе запрещены оппозиционные партии, выборы в парламент проходят на альтернативной основе. В 2016 году на 149 парламентских мест претендовали 211 человек — большинство из них были членами Народно-революционной партии.

По ВВП на душу населения Лаос занимает 121 место в мире. Более 70% граждан работают в сельском хозяйстве, которое приносит только 20% доходов. Около 80% государственных расходов Лаоса обеспечиваются внешними заимствованиями. Тем не менее, экономика растет с высокими темпами — около 7% в год. До 40% доходов стране приносит туризм.





Непал: компартия правит в демократической, но очень бедной стране













История. В 1996 году коммунистические силы Непала начали партизанскую войну против монархического правительства — с двумя ружьями в арсенале. В 2008 году страна была провозглашена федеративной республикой. С тех пор большую часть времени правительство Непала возглавляли члены одной из двух коммунистических партий — марксистско-ленинской или маоистской, которые регулярно побеждали на демократических выборах. В мае 2018 года партии объединились и сейчас обладают абсолютным большинством в обеих палатах непальского парламента.





Идеология. Несмотря на непосредственную близость к Китаю, маоистский вариант коммунизма пришел в Непал не оттуда, а из-за океана: 1980-е годы перуанская группировка «Сияющий путь» вела в стране партизанскую войну под лозунгами культурной революции. Опыт перуанцев решили позаимствовать непальские левые. При этом они ориентировались на партизанские методы борьбы больше, чем на саму маоистскую идеологию, известную своим тоталитаризмом.

В 2001 году в программу непальских коммунистов вошло учение, представлявшее собой смесь марксизма-ленинизма, маоизма и непальского национализма и получившее название «Путь Прачанды» — по имени их лидера. Добившись свержения монархии, коммунисты согласились на учреждение традиционной парламентской республики. Прачанда пробыл на посту премьер министра меньше года и был вынужден уйти в отставку после неудачной попытки уволить из армии группу высокопоставленных офицеров.

Компартия Непала была создана на советский манер — с Центральным комитетом, Политбюро и приверженностью принципам демократического централизма.









Реальность. Сегодня главные проблемы непальских властей — не идеологического плана. Им куда сложнее справиться с бедностью, межэтническими конфликтами и тем, что страна зажата между двумя крупными державами — Китаем и Индией. За разрушительным землетрясением 2015 года последовала экономическая блокада со стороны Индии — она является главным поставщиком товаров и ресурсов в страну. По версии индийских властей, они защищали этнические меньшинства, недовольные тем, что в новой конституции недостаточно защищены их права. Непал остается одной из беднейших стран мира (157 место по уровню ВВП на душу населения), и перед его правительством стоит задача не строительства коммунизма, а выживания.



