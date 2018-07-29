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Все районы Могилевской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур

30.07.2018 — Разное | Кировец  
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Все районы Могилевской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур

Все районы Могилевской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

По состоянию на сегодняшнее утро в регионе убрано 26,5 тыс. га площадей (8,2%), намолочено более 77,4 тыс. т зерна. Средняя урожайность составляет 29,2 ц/га.

По общему намолоту лидируют Кировский — более 12,7 тыс. т и Шкловский — 10 тыс. т районы. По урожайности впереди Шкловский район — 48,2 ц/га, на втором месте Горецкий — 38,5 ц/га, на третьем Круглянский — 35,3 ц/га.

Среди хозяйств по урожайности в тройке лучших сельхозпредприятия Шкловского района: ОАО «Александрийское» — 59,1 ц/га, ОАО «Амкодор -Шклов» — 55,4 ц/га и СП «Газовик — Сипаково» — 54,4 ц/га.

На Могилевщине также активно идет уборка рапса. Аграрии региона уже скосили и обмолотили эту культуру с 88,9% площадей. С работами полностью справились 10 районов из двадцати одного. Завершают в Хотимском (97%), Горецком (91%) и Мстиславском (89%) районах. В целом, практически все регионы перешагнули 80% рубеж по уборке озимого рапса.

Всего в Могилевской области скошено и обмолочено более 34,6 тыс. га площадей озимого рапса. При этом намолочено свыше 44,5 тыс. т зерна этой культуры. Средняя урожайность составляет 12,8 ц/га.

http://mogilev-region.gov.by

 
 
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Все районы Могилевской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в комитете по сельскому хозяйству и...
 
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