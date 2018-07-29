В Норвегии охранник туристического судна застрелил белого медведя

После того, как туристическое судно пришвартовалось у архипелага Шпицберген и люди сошли на берег, на одного из двух охранников напал полярный медведь. Его коллега был вынужден стрелять в животное.

Фотографии убитого медведя вызвали в Интернете шквал протестов против так называемого «арктического туризма». Архипелаг Шпицберген (он же Свальбард) находится далеко за полярным кругом. Все круизные суда, которые плавают в данном регионе, обязаны иметь на борту вооружённую охрану.

Что касается мужчины, на которого напал медведь, он получил травмы головы, однако жизни ничего не угрожает.