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В Норвегии охранник туристического судна застрелил белого медведя

30.07.2018 14:28 — Разное | ОНТ  
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После того, как туристическое судно пришвартовалось у архипелага Шпицберген и люди сошли на берег, на одного из двух охранников напал полярный медведь. Его коллега был вынужден стрелять в животное.

Фотографии убитого медведя вызвали в Интернете шквал протестов против так называемого «арктического туризма». Архипелаг Шпицберген (он же Свальбард) находится далеко за полярным кругом. Все круизные суда, которые плавают в данном регионе, обязаны иметь на борту вооружённую охрану.

Что касается мужчины, на которого напал медведь, он получил травмы головы, однако жизни ничего не угрожает.

 
 
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​После того, как туристическое судно пришвартовалось у архипелага Шпицберген и люди сошли на берег, на одного из двух охранников напал полярный медведь. Его...
 
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