Под Витебском мужчина нанял киллера, чтобы отомстить девушке за гибель сына

Сотрудникам правоохранительных органов Беларуси стало известно, что 51-летний гражданин Армении, имеющий вид на жительство в нашей стране, активно ищет людей, которые могли бы совершить заказное убийство его 21-летней односельчанки. Жизнь девушки он оценил в $1 тыс.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что в мае 2017 года 51-летний мужчина потерял в дорожной аварии 16-летнего сына. Автомобилем, в котором находился в момент ДТП несовершеннолетний, управляла жительница поселка Богушевск. В той аварии также погибла 17-летняя девушка. Водитель осталась жива, но судом была признана виновницей происшествия и получила наказание в виде пяти лет лишения свободы с направлением в исправительную колонию-поселение в Гомельской области.

Отец погибшего молодого человека посчитал это наказание недостаточным для виновницы ДТП и решил устроить самосуд, наняв киллера. Исполнителя заказного убийства он искал в Беларуси и России, сообщают представители УВД Витебского облисполкома. Наши правоохранители вышли на 38-летнего белоруса, проживающего в России, который получил такое предложение. Дальнейшая реализация преступного умысла проходила под контролем оперативных сотрудников.

Как рассказал подробности инцидента начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-ого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Руслан БАЯЗИТОВ, обсуждение всех деталей преступления между заказчиком и «исполнителем» проходило только при личных встречах. В качестве доказательства выполненной работы условный «киллер» предоставил снимок жертвы с отчленением конечности, изготовленный при помощи фотомонтажа. Мучительная смерть девушки была одним из необходимых условий договора.

После того, как заказчик оплатил услуги «киллера», он был задержан. В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания в Витебске.