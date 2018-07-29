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Советский разведчик Алексей Ботян: «Я всегда горжусь тем, что я белорус»

30.07.2018 21:49 — Разное | ОНТ  
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О встрече со знаменитым земляком. Советский разведчик, герой России Алексей Ботян посетил Минск и малую родину – деревню Чертовичи Воложинского района.

Даже фрагментов его биографии хватило на несколько художественных и документальных фильмов. Большая часть – всё еще под грифом «секретно». Впрочем, многочисленные истории не затмили в памяти 101-летнего ветерана разведки мысли о своих корнях.

Он часто встречается с односельчанами и сослуживцами. Нашим корреспондентам посчастливилось пообщаться с легендой.

Когда в телевизоре появлялся он, Майор Вихрь, улицы пустели. Одноимённый телесериал на экраны вышел в 1967 году. И сразу же встал в один ряд с культовыми: «Семнадцать мгновений весны», «Щит и меч», «Вариант "Омега"». «Майор Вихрь» – история о разведывательной группе, заброшенной в немецкий тыл. Главная задача – не допустить уничтожения фашистами сокровищницы мировой культуры – Кракова. История – драматическая. К тому же, основана на реальных событиях.

Зрители изумлялись. Как сценаристы смогли придумать такой колоритный персонаж и раскрыть характер главного героя. Но – не вымысел! Спустя годы большая страна узнала: прототипом персонажа майора Вихря являются сразу три человека. Один из них – белорус Алексей Ботян. Его жизнь долгое время была под грифом «секретно». Родные уверены: автору сценария удалось передать характер героя .

Именно благодаря скорости и ловкости молодой разведчик получил позывной «Вихрь». В послужном списке – сотни секретных операций. На пенсию легендарный разведчик ушёл в звании полковника. Жить остался в России. Но на свою малую родину (даже несмотря на возраст) приезжает каждый год.

Небольшая деревня Чертовичи. От Минска меньше часа езды. Обычно здесь тихо, жизнь размеренная. Но в этот день посёлок оживился – такие встречи всегда событие. Собрались не только родственники, почти все односельчане. А это дом легендарного разведчика. Строил ещё его отец. Алексей Ботян здесь вырос. Говорит, поменялось в деревне многое, стало больше молодёжи. И обстановка в доме уже так же мало напоминает детство.

Уже традиционно среди обязательных мест для посещения – могила родителей.

А в этом году встречу с именитым ветераном организовали и в Институте национальной безопасности.

И здесь же состоялся 1-й Международный турнир по шахматам на кубок Алексея Ботяна. Именно Майору Вихрю предстояло сделать символический первый ход на шахматной доске.

Алексей Ботян, ветеран органов госбезопасности: «Я всегда горжусь тем, что я белорус. Если бы потребовалось сейчас защищать Беларусь, я в первую очередь сам бы добровольцем пошёл бы. И стоял бы насмерть защиту своего отечества – родной своей Беларуси».

В кино герой легендарный майор Вихрь погибает. А вот в жизни – другой финал. Счастливый. Хотя сам Алексей Ботян уверен – до его финала ещё далеко. И сейчас, в свой 101 год, Алексей Николаевич в боевом настроении. Будто каждый день, подтверждая – «бывших разведчиков не бывает».

 
Теги: Минск
 
 
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О встрече со знаменитым земляком. Советский разведчик, герой России Алексей Ботян посетил Минск и малую родину – деревню Чертовичи Воложинского района.
 
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