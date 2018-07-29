|
Разыскиваются очевидцы аварии в Дзержинском районе
Новости Беларуси. Следствие разыскивает свидетелей крупной аварии в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Напомним, 20 июля на брестской трассе погибли три человека. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на большой скорости. Помочь правоохранителям может любая информация об аварии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следствие разыскивает свидетелей крупной аварии в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, 20 июля на брестской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)