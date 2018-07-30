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Перепуганный кенгуру в Австралии забрался в дом и разгромил его
Животное в панике вломилось в дом в пригороде Мельбурна.
Кенгуру запрыгнул в дом через окно рано утром. Животное некоторое время металось по помещению, пока хозяевам не удалось закрыть его в ванной комнате.
Люди от вторжения незваного гостя не пострадали, а вот сам кенгуру порезал лапы и истёк кровью. Животное было в панике, поэтому для оказания ему помощи пришлось применить успокоительное.
Ветеринары полагают, что кенгуру мог испугаться собаки или проезжающей машины. Сейчас он находится в центре помощи диким животным.
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Животное в панике вломилось в дом в пригороде Мельбурна.
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