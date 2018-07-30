Перепуганный кенгуру в Австралии забрался в дом и разгромил его

Животное в панике вломилось в дом в пригороде Мельбурна.

Кенгуру запрыгнул в дом через окно рано утром. Животное некоторое время металось по помещению, пока хозяевам не удалось закрыть его в ванной комнате.

Люди от вторжения незваного гостя не пострадали, а вот сам кенгуру порезал лапы и истёк кровью. Животное было в панике, поэтому для оказания ему помощи пришлось применить успокоительное.

Ветеринары полагают, что кенгуру мог испугаться собаки или проезжающей машины. Сейчас он находится в центре помощи диким животным.