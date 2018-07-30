Верховный суд не хочет смягчать наказание за сбыт наркотиков

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Верховный суд готов не против обсуждения темы уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами. Что касается сбыта таких средств, ВС не видит предпосылок для смягчения ответственности.

Об этом сообщил первый зампредседателя ВС Валерий Калинкович. Он сказал, что готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами без цели их сбыта, передает БЕЛТА .

По его словам, «в ряде случаев преступление там ходит рядом с большой бедой, которая посещает и самого наркомана, и его семью, и близких».

В таких случаях, считает Калинкович, уголовная ответственность должна являться одним из возможных инструментов для того, чтобы человек начал бороться с недугом.

При этом он отмтеил, что касаемо незаконного оборота наркотиков, сегодня Внрховный суд не видит никаких объективных предпосылок для смягчения ответственности.

По словам Калинковича, это действителтьно опасные преступления, фактически это распространение смерти.