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Во внебюджетном секторе экономики средняя зарплата приблизилась к Br1 тыс. – Кобяков

31.07.2018 17:25 — Разное | Интерфакс  
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Во внебюджетном секторе экономики средняя зарплата за январь-июнь составила Br996,3, что практически соответствует целевому заданию по обеспечению средней зарплаты в стране на уровне Br1 тыс., заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании правительства во вторник.

"Во внебюджетном секторе экономики средняя зарплата за январь-июнь составила Br996,3. Практически вышли на целевую задачу в Br1 тыс.", - сказал А.Кобяков.

Главу правительства цитирует госагентство БелТА.

Он сообщил, что реальная заработная плата за полугодие выросла на 13%, в том числе в бюджетной сфере - на 15,4%.

При этом глава правительства обратил внимание на необходимость жесткой увязки роста заработной платы с производительностью труда. "Проявляются тенденции, когда заработная плата на предприятиях растет быстрее, чем производительность труда. Ситуацию до конца года надо исправлять", - подчеркнул премьер.  По его словам, "это сфера ответственности отраслевых министров и председателей облисполкомов".

А.Кобяков также сообщил о планах по росту зарплаты в бюджетном секторе. "Соотношение заработной платы бюджетников к средней по стране уже составляет 78,8%. В четвертом квартале этого года планируется выйти на 80%", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял о целевой задаче для правительства по повышению средней зарплаты в Беларуси по итогам 2018 года до Br1 тыс.

 
 
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Во внебюджетном секторе экономики средняя зарплата за январь-июнь составила Br996,3, что практически соответствует целевому заданию по обеспечению средней зарплаты...
 
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