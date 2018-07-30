Беллесбумпром: британский бизнес заинтересовал Борисовский ДОК

«Представители британского бизнеса недавно посетили Беларусь, побывали на нескольких предприятиях. На них произвело впечатление ОАО «Борисовский ДОК». Британская сторона проявила заинтересованность в сотрудничестве с этим предприятием. Идут переговоры, отрабатываются некоторые моменты для того, чтобы осуществить первые поставки на британский рынок», — сказал Виктор Кашпей.





Визит визит представителей британских деловых кругов состоялся в июне 2018 года, его организовали при содействии посольства Беларуси в Великобритании и Федерации трейдеров товарами Великобритании. Представители ряда британских компаний провели переговоры с руководством деревообрабатывающей отрасли Беларуси, деревообрабатывающих и мебельных предприятий концерна «Беллесбумпром».



