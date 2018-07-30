Бросит ли Ладутько камень в Мингорисполком?

-- В чем-то он лучше, в чем-то – хуже. А вообще, он просто другой, -- высказывает свое мнение первый вице-председатель союза Виктор Маргелов. – Пока никакого антагонизма у нас нет. Сейчас, например, Ладутько пробует сделать президиум действительно главным органом союза. Если это удастся, может, будет и лучше. В конечном итоге, безусловно, все упирается в людей. Дать полномочия -- не значит, что люди сразу кинутся работать. Пока у нас было несколько заседаний президиума и все говорят: конечно, президиум главный, а как доходит до вопроса, кто чем будет заниматься, все молчат. Быть главным – хорошо, а вот ответственным – уже не очень.





-- Как вам кажется, Ладутько чувствует себя в своей тарелке в новой ипостаси?





-- Пока я думаю, что ему все это в некоторой степени нравится. Заметно, что, например, он стал более раскованным в формулировках. Раньше, будучи даже просто директором государственного завода, он себе такого не позволил бы. Он понимает, что многие вещи надо делать, и что инициатива именно в его руках. Так что пока, думаю, ему это больше нравится, чем не нравится. Хотя, мне кажется, он до конца все же не осознает, куда попал. И не очень пока слушает, что там за банка с пауками с одной стороны или с другой. Он пока на все смотрит, изучает.





-- На чем он в первую очередь сосредоточил свое внимание?





-- Мы уже давно работаем над моделью экономического взаимодействия между членами союза, чтобы в перспективе выйти и на расширение союза, и чтобы не члены нашего союза, мелкие предприниматели, могли взаимовыгодно друг с другом взаимодействовать. Речь идет о малом и среднем бизнесе. Сейчас он загорелся этой идеей. И буквально на днях, кстати, мы запускаем многоуровневую систему «Свояки».





-- Расскажите, что это такое.





-- Если очень упрощенно говорить, то выглядит это так. Есть много членов союза, которые предлагают какие-то свои услуги, товары, что-то продают. И «своим людям» они имеют возможность продавать все со значительными скидками. Вернее, это такие условные скидки: например, сегодня вы купили товар на 100 рублей в моем магазине, я вам сделал скидку на 10 рублей на следующий раз. Но вы не просто получите скидку на 10 рублей, вы 5 рублей из них сможете в любой момент отоварить у любого из наших партнеров, которых будет несколько десятков, а может, и сотен. То есть получили скидку в продовольственном магазине и будете иметь, условно говоря, 5 рублей бонуса на стрижку.





Для потребителей эта система будет бесплатной, ну а для участников системы – небольшие деньги.



- А как вы будете отслеживать все это?





-- При помощи компьютерной системы и смартфонов. Надо будет просто зарегистрироваться в нашей системе при помощи смартфона.





-- И когда эта система уже заработает?





-- Вот заканчиваем последние доработки и сразу начнем презентовать. Пока в нашей базе 40 предприятий. Но будет больше. Все, кто заинтересован, может стать нашим «свояком».





-- Николай Ладутько сейчас старается лишний раз не светиться в прессе. И пока ни одного интервью в качестве главы Минского столичного союза предпринимателей и работодателей не дал.





-- Лишнего не говорит, потому что могут на самом деле подловить за слово. Пока осматривается.





-- Слышала, что предприниматели, прежде всего, видят в Николае Ладутько «крышу», которая может решить их проблемы. А вот считают ли своим?





-- Наверное, кто-то и считает его своим. Но большинство пока присматривается. Я в шутку говорю: чтобы своим стать, ему нужно, когда Анатолий Шумченко колонну предпринимателей выведет на проспект, впереди встать и камень бросить в Мингорисполком.





А если серьезно, Ладутько все прекрасно понимает. И будет, видимо, стараться стать своим для предпринимателей. Конечно, не таким радикальным способом…







