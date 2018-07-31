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Вера Лапко обыграла первую ракетку Китая и вышла во 2-й круг турнира в Сан-Хосе

31.07.2018 21:44 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Вера Лапко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 733 000 долларов.


Вера Лапко. Фото с сайта tennis.by

В матче 1-го круга Вера Лапко (№ 69 рейтинга WTA) одолела первую ракетку Китая Шуай Чжан (№ 32 WTA) — 7:6 (7:2), 6:0.

Вера Лапко неудачно начала поединок, уступая 0:3 в первом сете. После чего она взяла паузу и вызвала на корт тренера Владимира Крука. Получив жесткий нагоняй от наставника, белоруска преобразилась и начала стремительно сокращать отставание. Догнав соперницу, Вера никак не могла выйти вперед (4:4, 5:5, 6:6). В итоге дело дошло до тай-брейка, где преимущество Лапко было неоспоримым (7:2).

Во втором сете Вера Лапко не оставила никаких шансов первой ракетке Китая.

Во 2-м круге соперницей Веры Лапко станет Даниэль Коллинз (№ 42 рейтинга WTA) из США.

Ранее во 2-й раунд одиночного разряда турнира в Сан-Хосе вышла Виктория Азаренко (№ 108 рейтинга WTA) в трех сетах обыгравшая украинку Катерину Бондаренко (№ 79 WTA). Соперницей Азаренко во 2-м круге станет 7-я ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса, которая посеяна на турнире под 1-м номером.

Примечательно, что если Азаренко и Лапко успешно преодолеют 2-й круг, то в четвертьфинале белоруски сыграют друг против друга.

Арина Соболенко (№ 36 WTA) уже завершила выступление в одиночном разряде, проиграв в 1-м круге квалификации 258-й ракетке мира американке Марии Санчес.

Теперь Арина Соболенко выступит в парном разряде, где вместе с представительницей США Софией Кенин стартует против дуэта Ирина Фалькони (США) / Вероника Сепеде Роиг (Парагвай).

Виктория Азаренко становилась победительницей этого турнира в 2010 году. А в 2011 году она вместе с россиянкой Марией Кириленко выиграла титул в парном разряде.

С 1997 года турнир проводился в Стэнфорде, а в 2018 году был переведен в Сан-Хосе, получив нового титульного спонсора — саудовскую компанию Mubadala Investment.

 
 
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Белоруска Вера Лапко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 733 000 долларов.
 
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