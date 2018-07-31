ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плановые работы в электросетях с временным отключением потребителей г. Бреста 2 августа

01.08.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Плановые работы в электросетях с временным отключением потребителей г. Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57733.php

Плановые работы в электросетях с временным отключением потребителей г. Бреста 2 августа

02.08.2018 с 09.00 до 13.00 будут проводиться плановые ремонтные работы в трансформаторной подстанции с отключением потребителей, проживающих на ул. Каменецкая 57-75, 48-64, Целинная 55-71, 50-66, Аэродромная 58-72/1, 61-73.

02.08.2018 с 13.00 до 16.00 будут проводиться плановые ремонтные работы в трансформаторной подстанции с отключением потребителей, проживающих на ул. Славянская 1-20, Белорусская 44-60,68,68/2,68/3,70/1.

Брестский городской РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства, связанные с отключением электроэнергии.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плановые работы в электросетях с временным отключением потребителей г. Бреста. 02.08.2018 с 09.00 до 13.00 будут проводиться плановые ремонтные работы в трансформаторной...
 
Новости дня
Новости разные
 
На заседании Быховского райисполкома рассмотрены актуальные для района вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика