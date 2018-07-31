Плановые работы в электросетях с временным отключением потребителей г. Бреста 2 августа

Плановые работы в электросетях с временным отключением потребителей г. Бреста.



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02.08.2018 с 09.00 до 13.00 будут проводиться плановые ремонтные работы в трансформаторной подстанции с отключением потребителей, проживающих на ул. Каменецкая 57-75, 48-64, Целинная 55-71, 50-66, Аэродромная 58-72/1, 61-73.

02.08.2018 с 13.00 до 16.00 будут проводиться плановые ремонтные работы в трансформаторной подстанции с отключением потребителей, проживающих на ул. Славянская 1-20, Белорусская 44-60,68,68/2,68/3,70/1.

Брестский городской РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства, связанные с отключением электроэнергии.