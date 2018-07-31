Работы много

О положении дел в агропромышленном комплексе Октябрьщины говорилось в понедельник на заседании Октябрьского райисполкома. Сейчас сельскохозяйственная отрасль района находится не в самом лучшем состоянии. В сравнении с остальными районами области Октябрьский по многим показателям занимает последние места. Уменьшение валового производства молока, падение суточной продуктивности животных, снижение продуктивности дойного стада, малая доля молока сортом «Экстра, – об этих и других проблемах, которые сейчас существуют в отрасли сельского хозяйства, подробно рассказал на заседании первый заместитель председателя Октябрьского райисполкома Григорий Гарбар.

В настоящее время перед АПК стоят серьезные задачи. Всем хозяйствам необходимо увеличить объем производства и реализации продукции, повысить ее качество, следить за качеством заготавливаемых кормов, повышать рентабельность производства.

На заседании также были рассмотрены другие вопросы социально-экономического развития Октябрьского района в январе-июне 2018 года. И заслушана информация об итогах исполнения бюджета района за первое полугодие 2018 года. Всем организациям и предприятиям необходимо продуктивно и качественно работать, чтобы выполнить доведенные облисполкомом показатели.

Ирина ЛЕШКОВА.