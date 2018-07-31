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Цена знаний. Сколько стоит учебный год в вузе

01.08.2018 15:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Цена знаний. Сколько стоит учебный год в вузе
Фото из открытых источников

В частности, приведена стоимость дневной формы обучения на 1-3-м курсах. Для специальностей «международное право», «правоведение» и «экономическое право» она составит за год 3575 руб. Учеба на экономическом факультете будет стоить 3467 руб., биологическом – 3223 руб., факультете прикладной математики и информатики – 2964 руб. Наименьшая стоимость обучения - на специальности «социальная работа» факультета философии и социальных наук, а также на русской и белорусской филологии (2354 руб. за год). Стоимость дневной формы обучения на 4-м курсе по специальностям «дизайн» факультета социокультурных коммуникаций, «лингвострановедение» факультета международных отношений, «восточная филология» составит 3095 руб. Наименьшая стоимость обучения на 4-м курсе - на специальности «социальная работа» факультета философии и социальных наук, а также на русской и белорусской филологии - 1915 руб. за год.

Заочно

На 1-3-м курсах механико-математического, биологического, географического, экономического, филологического, исторического, юридического, факультета философии и социальных наук, факультета социокультурных коммуникаций, а также по специальностям «журналистика (печатные СМИ)» и «журналистика (аудиовизуальная)» учеба при получении первого высшего образования и параллельном обучении будет стоить 1262 руб. за год.

В педагогическом

В Белорусском государственном педагогическом университете в 2018/2019 учебном году стоимость обучения в дневной форме для первокурсников достигает 2,5 тыс. руб. Речь идет о специальностях «музыкальное искусство, ритмика и хореография» и «музыкальное искусство и мировая художественная культура». Стоимость учебы на специальностях «изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы», «изобразительное искусство и компьютерная графика» - 2476 руб. Студенты первого курса специальностей с изучением иностранного языка за год заплатят 2380 руб. Цена учебы на других специальностях составит 2316 руб. (В прошлом году за обучение в вузе первокурсники платили от 2014 до 2174 руб.) Стоимость обучения в заочной форме на большинстве специальностей составит 1040 руб.

В медицинском

 В Белорусском государственном медицинском университете обучающимся по специальности «стоматология» придется заплатить 2827 руб. за год. Учеба на специальностях «фармация», «лечебное дело», «педиатрия» будет стоить 2420 руб., на специальности «медико-профилактическое дело» - 2218 руб. В БГЭУ год обучения на дневном отделении обойдется студенту в 2463,6 руб., на заочном – 907 руб.

В  других вузах

Дневная форма обучения для первокурсников Минского государственного лингвистического университета оценивается в 2490 руб., заочная форма – 910 руб. Стоимость обучения на I ступени в очной (дневной) форме получения образования в Академии управления при президенте составит 2900 руб. Плата за обучение на I ступени (для получения второго и последующего высшего образования) на «заочке» будет равняться 1240 руб. Вуз предоставляет студентам различные возможности для снижения платы за обучение. Так, проучившись один учебный год на «хорошо» и «отлично», студент-платник может быть переведен на бюджетное отделение. Причем такая возможность сохраняется весь период обучения. Наличие высоких баллов в зачетке также может служить основанием для снижения платы за обучение на 20-60% в зависимости от качества освоения знаний.

 
 
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Белорусский государственный университет опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год.
 
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