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dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить в августе

01.08.2018 15:20 — Разное | dev.by  
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events.dev.by — cамый полный календарь ИТ-событий в Беларуси — представляет обзор митапов, конференций и тренингов июля. Посетив их, вы сможете повысить профессиональный уровень, а вместе с ним — и востребованность на рынке труда. И не забудьте подписаться на нашу регулярную (приходит дважды в месяц) ивент-рассылку.

08-11.08 — NgTalks 2018 (Харьков)*

NgTalks — Angular-конференция, которая охватывает передовые методы, подходы и современные тенденции сообщества. Мероприятие продлится 4 дня: 8-9 августа пройдут воркшопы, а 10-11 августа — конференция. По промо-коду «devby» действует скидка 7%.

dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить в августе

 

04.08 — Agile Belarus Community Gomel Meet-up #2

Митап посвящён Agile-играм, управлению изменениями и Agile Scaling фреймворкам.

04.08 — Re: IndieHive Minsk

Участников ждёт панельная дискуссия на тему «Unity, Unreal Engine, Defold: как определить цели проекта и выбрать подходящую платформу». Кроме того, все желающие могут презентовать свои игры и протестировать их прямо на месте.

04.08 — Imaguru Blockchain Meetup

На митапе будет представлен обзор платформы Swarm.

08.08 — Minsk Unity User Group Meetup #1

Встреча сообщества посвящена Scriptable Objects, SVG-графике в Unity 2018.2 и начальному этапу разработки мультиплеерных игр.

09.08 — *покатепло: Java Пикник

На мероприятии пройдёт игра «Тимлид» с заданиями по Java разного уровня сложности.

13-11.08 — Ludum Dare #42

В SPACE пройдёт международный хакатон по разработке игр. Участникам предстоит создать игры на заданную тему с нуля в двух форматах: Jam — для команд, и Compo — для одного разработчика.

dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить в августе

14.08 — PM Meetup #6

Спикеры встречи предлагают обсудить особенности проектов в ИТ по сравнению с другими индустриями, специфические знания и навыки менеджера ИТ-проектов, эффективность менеджеров из других областей в ИТ-сфере, вовлечение заказчика в проект.

16-18.08 — The Rolling Scopes Summer Summit

В рамках конференции пройдёт WebGL-воркшоп, прозвучат доклады, посвящённые UX, CLI, KostilJS, рефлексии и метадате в JS, WebGL и WebAssembly, дизайну, прикладным методам UX-исследований и многое другое. Также после мероприятия запланирована вечеринка BeerJS.

17.08 — FuncBy Meetup #10

На митапе расскажут о полиморфизме в контексте теории языков программирования, его разновидностях и способах реализации в разных языках, а также об алгоритме построения математических моделей объектов и о многом другом.

22.08 — IT Sales & Marketing Meetup

В Минске пройдёт международный IT Sales & Marketing Meetup для собственников компаний и продавцов о продажах ИТ-сервисов и продуктов. Участники обсудят отличия продаж продуктов и сервисов и определят, какие особенности процесса продаж можно заимствовать из разных областей деятельности.

23-26.08 — LVEE Summer 2018

Мероприятие объединяет общение и отдых специалистов и энтузиастов в области свободного ПО, включая платформу GNU/Linux, но не ограничиваясь ею. Организаторы LVEE — Minsk Linux Users Group, а также активные участники сообщества open source из других городов Беларуси.

До 31.08 — Обучение английскому в онлайн-школе Skyeng

Skyeng — система мультимедийных и интерактивных уроков, которая погружает в практику, работает с мотивацией и помогает прокачивать те навыки, которые нужны именно вам. Все ученики занимаются с персональным учителем, которого подбирают индивидуально. Записывайтесь на бесплатный вводный урок. А тем, кто решит заниматься всерьёз — ещё 2 урока в подарок по промокоду «DEVENG».

 

*Партнёрское мероприятие — мероприятие, предоставленное рекламодателем.

 
Теги: Минск
 
 
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events.dev.by — cамый полный календарь ИТ-событий в Беларуси — представляет обзор митапов, конференций и тренингов июля. Посетив их, вы сможете повысить...
 
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Клiч Радзiмы
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