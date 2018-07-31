|
В Пинском районе мать убила новорожденную дочь
01.08.2018 17:32 — Разное | Аргументы и факты
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Пинского района, которая обвиняется в убийстве своей новорожденной дочери.
Инцидент произошел 26 января 2018 года. Около 18.30 вечера в больницу поступила 36-летняя женщина с подозрением на выкидыш. Медики сообщили об этом сотрудникам милиции, пишет
Правоохранители позднее обнаружили дома у нерадивой матери тело новорождённой девочки, завёрнутое в целлофановый пакет. Оно находилось в дамской сумочке.
Женщина нанесла новорожденной дочери не менее 49 телесных повреждений, затем закрыла нос и рот ребенка и сдавила шею девочки. Результаты экспертизы показали, что смерть малышки наступила из-за асфиксии.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 26 января 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)