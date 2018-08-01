БАТЭ обыграл ХИК в Лиге чемпионов

Борисовский БАТЭ прошел в очередной раунд квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. В ответном матче БАТЭ переиграл финский ХИК – 2:1.

Голы: 0:1 — Рафинья (20, автогол после навеса Стасевича). 0:2 — Стасевич (23). 1:2 — Ягуби (28, пас — Риски).

Любопытно, что борисовчане нанесли по воротам соперников 9 ударов, а финны – 18.

Первый матч этих команд, состоявшийся ранее в Беларуси, завершился со счетом 0:0.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с "Карабахом" из Азербайджана, который оказался сильнее албанского "Кукеси". Победитель пары БАТЭ – "Карабах" сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов, проигравший выступит в Лиге Европы.