Самое главное — работать по совести

Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко:

О некоторых подробностях доклада Анатолий Исаченко рассказал в проекте «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1».

О поручениях Президента

— Все темы важны, все темы, которые поднимались, касаются развития региона, жизнеобеспечения наших людей. То есть сказать, что какая–то тема превалирует, — это будет неправильно.

О ходе уборочной

— Уборочная страда — это венец работы сельчан в течение года. Здесь подводится некая черта, что мы сделали, чего достигли, что получили. Сдерживающих факторов для Минщины, кроме погоды, нет. Главой государства были даны соответствующие поручения по уборке: ускорить, сделать перегрузку комбайнов при необходимости. Высушить зерно, положить в амбары с тем, чтобы можно было обеспечить работу нашего животноводства. Естественно, превалировала задача выполнить госзаказ. Глава государства акцентировал на этом внимание: на Минщине есть и юг — Любань, Солигорск, Старые Дороги, а также Мядель, Крупки, где уборка всегда запаздывает по климатическим условиям. Уборка на Минщине, наверное, характерна для всей республики, поэтому Глава государства интересовался ходом уборки в области. Наверное, урожай будет меньше, потому что погодные условия внесли свои коррективы. Но я думаю, с учетом кукурузы на зерно и того, что она неплохо развивается, тот вал зерна, который необходим, будет собран. И он не будет меньше уровня прошлого года.

О развитии дорожного фонда

— Президент больше акцентировал внимание на развитии местных дорог. Эти поручения были даны еще при посещении Слуцкого района. И выделены соответствующие ресурсы, ремонтируются дороги, благоустраиваются — где–то капитально, где–то текущим ремонтом. Наверное, денег не хватает, чтобы сделать в одночасье все дороги. Но это и естественно: как магистрали в одночасье не делаются, так и местные дороги. Но задача поставлена, есть ресурсы. Первое — это областной бюджет, где мы выделяем определенные средства. И это кредитная масса, где мы работаем с Банком развития. Чтобы представлять объем работ, назову буквально несколько цифр: на территории Минской области 16 тысяч дорог местного значения, из них половина, чуть больше половины, асфальтобетонные. Остальные — это песчано–гравийные и грунтовые дороги.

Об управленческой команде

— Вопрос возраста непринципиален. Главное — чтобы человек добросовестно выполнял свои обязанности и был профессионалом в своем деле. Естественно, жизнь движется — и при подборе руководства надо подбирать молодых и перспективных. Но таких, которые уже имеют определенный опыт. Потому что управление — это наука, причем наука сложная. Это работа с людьми, принятие решений. И, тем не менее, мы делаем ставку на молодых. Хотя, повторюсь, ни в коем случае это не означает, что это должно быть абсолютным приоритетом. Средний возраст председателей райисполкомов в Минской области — 46 лет. Этот возраст уже позволяет иметь как определенный опыт, так и перспективы развития. И в структурных подразделениях у нас примерно такой же возраст.

О промышленности

— Крупные промышленные проекты всегда вносят серьезную лепту в развитие регионов. Что касается «БелДжи», приведу две цифры. Там на сегодня работают 800 человек, зарплата — 1.000 рублей. В перспективе необходимо, чтобы работали 2 тысячи человек, росла бы и зарплата. Способствует промышленность и благоустройству, ведь к любому объекту создается инфраструктура.

О развитии городов

— В ходе доклада Главе государства нам были даны поручения по развитию Борисова и Молодечно. А также Борисовского и Молодечненского районов. Ведь такие города, как Орша, Борисов, Молодечно, Бобруйск, — валообразующие в регионе, им надо уделять более пристальное внимание в плане наведения порядка, создания новых рабочих мест, развития в целом. Думаю, по итогам этого развития и благоустройства будет посещение этих городов Президентом.

О крупных инвестпроектах

— Всегда хочется быстрее, выше и краше. Но есть нормативы строительства, сроки, другие вопросы, возникающие при реализации крупных проектов. Минская область со своей стороны делает все возможное, чтобы не препятствовать развитию этих проектов, а способствовать им. Мы заинтересованы в их реализации, ведь они способствуют повышению благосостояния наших граждан. Приход крупных китайских инвесторов к нам — это полностью заслуга нашего Президента. Конечно, и мы работаем, стараемся привлечь инвесторов. Но когда есть политическая воля, есть дружба между руководителями двух стран, это только благоприятствует развитию отношений.

О Годе малой родины

— Люди включились в него очень активно. Особенно это проявилось в ходе субботника. Но наши люди и без того стараются выезжать на свою малую родину, помогать ей. И поэтому призыв Главы государства нашел отклик прежде всего в душах людей. Самому мне в какой–то степени повезло: у меня две малые родины — Брянщина и Могилевщина. На Брянщине я родился и окончил школу, а вся трудовая деятельность проходила на Могилевщине. Поэтому я считаю, что у меня две малые родины.

О собственном кодексе госуправленца

— Наверное, самое главное — работать по совести. Выполнять возложенные обязанности, стараться сделать как можно больше и лучше.