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Сербские политики подвергли жесткой критике планы Албании открыть границу с Косово

02.08.2018 19:56 — Разное | Интерфакс  
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В Белграде резко отреагировали на заявление государственного министра Албании по делам диаспоры Пандели Майко о намерении открыть с 1 января 2019 года границу с Косово.

"Опасность "Великой Албании" дестабилизирует весь регион. Заявление об открытии границы между Албанией и Косово, как независимым государством, указывает на претензии Албании на часть сербской территории", - приводит в четверг сербский телеканал РТС слова министра обороны Сербии Александара Вулина.

"Албанский министр, незаконно находясь на территории Сербии, выступил с легкомысленным и безответственным заявлением, которое не служит ничему, кроме как ухудшению и без того хрупких отношений в регионе", - прокомментировал ситуацию глава правительственной Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич.

Председатель парламентского комитета по делам Косово и Метохии Милован Дрецун в свою очередь сообщил, что Албания самым грубым образом нарушает международно признанные границы республики Сербия.

Ранее в четверг албанский государственный министр по делам диаспоры Пандели Майко заявил об открытии границы между Албанией и Косово с 1 января 2018 года.

"Мы хотим открыть границу между Албанией и Косово. Премьер (Албании) сказал мне, что решение уже принято. С 1 января передвижение между Албанией и Косово станет свободным", - сказал он, выступая на праздновании дня албанской диаспоры, отмечавшемся в косовском городе Шкендерай (Србица).

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН. Россия независимости Косово не признает.

 
 
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В Белграде резко отреагировали на заявление государственного министра Албании по делам диаспоры Пандели Майко о намерении открыть с 1 января 2019 года границу с...
 
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