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БАТЭ обеспечил себе в Лиге чемпионов минимум 1,12 млн евро, "Шахтер" заработал 500 тысяч евро

03.08.2018 07:19 — Разное | Партизан  
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БАТЭ, "Шахтер", минское и брестское "Динамо" уже обеспечили себе неплохой заработок в еврокубках. Причем только солигорцы не смогут претендовать на больший куш.

БАТЭ обеспечил себе в Лиге чемпионов минимум 1,12 млн евро, "Шахтер" заработал 500 тысяч евро
"Шахтер" разбогател на 500 тысяч евро. 240 тысяч за 1-й квалификационный раунд, где был повержен "Коннахс Куэй", и 260 тысяч — за 2-й квалификационный раунд, где горняков в дополнительное время остановил польский "Лех". 

БАТЭ уже гарантированно может рассчитывать на 1,12 млн евро. Участие во 2-м квалификационном раунде ЛЧ, где был пройден ХИК, — 380 тысяч евро, участие в 3-м квалификационном раунде — 480 тысяч. А еще 260 тысяч, которые полагаются каждому чемпиону своей страны. Причем это минимум, который получат борисовчане, если уступят в следующем раунде "Карабаху". А если победят и выйдут в раунд плей-офф, то смогут рассчитывать на суммы в разы большие. Минимум — 7,92 млн евро. 

Цель — 15 миллионов. Сколько заработают белорусские клубы в евросезоне-2018/19 

Минское "Динамо", стартовавшее, как и "Шахтер", с 1-го квалификационного раунда, даже в случае поражения в третьем от "Зенита" получит 780 тысяч евро. 

Брестское "Динамо", пропускавшее 1-й квалификационный раунд, может рассчитывать на 540 тысяч евро, если не пройдет на следующей стадии "Аполлон". 

В случае побед оба "Динамо" выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы, где смогут приплюсовать еще минимум 300 тысяч евро.

 
 
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БАТЭ, "Шахтер", минское и брестское "Динамо" уже обеспечили себе неплохой заработок в еврокубках. Причем только солигорцы не смогут претендовать на больший куш.
 
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