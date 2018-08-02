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Солигорск встретил лучших спортсменов по пожарно-спасательному спорту РБ.
03.08.2018 — Разное | Soligorsk News
25 июля 2018 22:01 1860
Солигорск встретил лучших спортсменов по пожарно-спасательному спорту РБ.
С 24 по 26 июля на базе Солигорского ГРОЧС проходит открытый турнир по пожарно-спасательному спорту, приуроченный ко Дню пожарной службы Беларуси. Состязания проходят в четыре этапа: преодоление 100-метровой полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание от мотопомпы. На турнире состязаются 8 команд из Витебской, Могилевской, Гродненской, Гомельской, Брестской и Минской областей.
Сегодня же проходил этап по подъему на башню на штурмовой лестнице. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию с лестницей, после чего взобраться на ней на 3-ий этаж башни. Нужно отметить, что данный этап, возможно, самый зрелищный: пожарники удивляли своей ловкостью и скоростью.
Уже два соревновательных дня захватывающей борьбы за звание чемпионов Республики Беларуси 2018 года, позади. Мы успели стать свидетелями, как 8 команд их всех областей Республики, а также город Минск и Университет гражданской защиты борются в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.
По итогам двух соревновательных дней команды расположились следующим образом: 1 место – Гродненская область; 2 место — делят сразу две команды, набравшие равное количество баллов – Минская область и город Минск.
26 июля в 14.30 на стадионе «ШАХТЁР» нас ждет заключительный день соревнований и сразу два состязания: боевое развертывание от мотопомпы и пожарная эстафета 4 по 100 метров.
Давайте пожелаем спортсменам удачи и высоких результатов. Минская область вперед!
Фоторепортаж подготовил Павел АНЦИПОВИЧ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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25 июля 2018 22:01 1860 Солигорск встретил лучших спортсменов по...
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