

Солигорск встретил лучших спортсменов по пожарно-спасательному спорту РБ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Павел Анципович

С 24 по 26 июля на базе Солигорского ГРОЧС проходит открытый турнир по пожарно-спасательному спорту, приуроченный ко Дню пожарной службы Беларуси. Состязания проходят в четыре этапа: преодоление 100-метровой полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание от мотопомпы. На турнире состязаются 8 команд из Витебской, Могилевской, Гродненской, Гомельской, Брестской и Минской областей.

Сегодня же проходил этап по подъему на башню на штурмовой лестнице. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию с лестницей, после чего взобраться на ней на 3-ий этаж башни. Нужно отметить, что данный этап, возможно, самый зрелищный: пожарники удивляли своей ловкостью и скоростью.













Уже два соревновательных дня захватывающей борьбы за звание чемпионов Республики Беларуси 2018 года, позади. Мы успели стать свидетелями, как 8 команд их всех областей Республики, а также город Минск и Университет гражданской защиты борются в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.













По итогам двух соревновательных дней команды расположились следующим образом: 1 место – Гродненская область; 2 место — делят сразу две команды, набравшие равное количество баллов – Минская область и город Минск.













26 июля в 14.30 на стадионе «ШАХТЁР» нас ждет заключительный день соревнований и сразу два состязания: боевое развертывание от мотопомпы и пожарная эстафета 4 по 100 метров.

Давайте пожелаем спортсменам удачи и высоких результатов. Минская область вперед!

Фоторепортаж подготовил Павел АНЦИПОВИЧ.