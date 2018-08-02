«Мотоцикл должен быть зарегистрирован и исправен…»





Мотоцикл летом – один из самых популярных видов транспорта, на котором катается и стар, и млад. Об особенностях вождения мототранспорта и правилах безопасного вождения читателям «НП» рассказал начальник ОГАИ Столинского РОВД подполковник милиции В. И. Ковальский.

– Виталий Иванович, как вы охарактеризуете обстановку на дорогах Столинщины на сегодня?

– Обстановка с безопасностью дорожного движения на территории района остается сложной, однако по сравнению с прошлым годом отмечается снижение количества ДТП.

За истекший период года совершено 6 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 7 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми попали на больничную койку. Одно ДТП, к сожалению, унесло жизнь женщины-пешехода.

– Какие основные нарушения Правил дорожного движения в 2018 году стали причиной совершения ДТП?

– Причины просты и банальны. Во-первых, езда в состоянии алкогольного опьянения либо без права управления транспортными средствами. В нетрезвом виде водитель всегда переоценивает свои возможности, что провоцирует на хулиганские действия на дороге. А как можно правильно оценить дорожную обстановку, не имея навыков вождения? Перечисленные критерии – самые страшные, но они, к сожалению, встречаются.

Во-вторых – превышение установленной скорости движения. Это одно из провокационных нарушений, которое таит в себе огромную опасность на дороге. Двигаясь на большой скорости, невозможно максимально быстро отреагировать на изменение складывающейся обстановки. Крутой поворот, появление человека на дороге или какого-либо другого препятствия. Резко затормозим? Не получится: либо столкновение, либо понесет в кювет — простой закон физики.

В-третьих – нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения. Неспроста в зонах, запрещающих обгон, установлены ограничивающие знаки и соответствующая дорожная разметка. Все запреты на конкретных участках дорог обусловлены географическими особенностями, а также на основании анализа дорожно-транспортных происшествий, причинами которых явились нарушения Правил обгона.

Одна из главных проблем, существующих на территории района и вызывающих беспокойство Госавтоинспекции, – это мотоциклисты. За истекший период года зафиксировано 225 нарушений с их участием. 21 мотоциклист позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде, 56 человек – без права управления. С участием водителей мотоциклов произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых оба водителя с переломами попали в больницу (один из них находится на больничной койке до сих пор).

Основными причинами происшествий по вине мотоциклистов явились: отсутствие навыков вождения и права управления транспортными средствами категории «А», управление в состоянии алкогольного опьянения, а также эксплуатация неисправного мотоцикла.

– Как человек, повидавший на своём веку множество самых различных ДТП, какие рекомендации дадите водителям двухколёсных транспортных средств…

– При управлении мотоциклом необходимо быть внимательным и рассудительным, нужно умело и обдуманно пользоваться его скоростными возможностями. Использование мотошлема как на мотоцикле, так и на мопеде должно быть обязательным, ведь он позволяет снизить количество тяжелых и смертельных травм головы на 45 %!

Мы должны знать, что мотоцикл является самым травмирующим транспортным средством, и понимать, что шансы выжить или не получить серьезную травму при падении с него приближены к нулю.

Во многих авариях участниками дорожно-транспортных происшествий становятся подростки, управляющие мототранспортом без прав, что уже говорить о мотошлемах. Как правило, двухколесные кони, в большинстве случаев, находятся в доступных для детей местах, что провоцирует покататься «с ветерком» без разрешения родителей.

Обращаясь к родителям, у которых в пользовании имеются мотоциклы, мопеды, скутеры, хотелось бы напомнить об ограничении доступа к ним. Ведь кто, если не мы, силой своего авторитета предотвратим беду. Нельзя пускать на самотек те случаи, когда наши дети беспрепятственно, безрассудно пользуются мотоциклами, не имея навыков вождения и водительских прав. Если в вашем пользовании имеется мотоцикл, то приложите все усилия, чтобы он был зарегистрирован и находился в технически исправном состоянии.

Сотрудниками Госавтоинспекции района ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по отработке населенных пунктов по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями мопедов, мотоциклов, к которым применяются жесткие меры воздействия, с постановкой двухколесного транспорта на штрафстоянку.

– Давайте ещё раз напомним нашим читателям о том, с какого возраста молодые люди имеют право управлять мотоциклами и мопедами. Как получить водительское удостоверение?

– Управлять мотоциклом и мопедом (категории «АМ и «А1») разрешено с 16 лет, тяжелыми мотоциклами (категории «А») только с 18 лет. Госавтоинспекция напоминает, что водительское удостоверение категории «АМ» и «А1» можно получить обучением самоподготовкой в РЭО ОГАИ Столинского РОВД, сдав теоретический экзамен по знанию ПДД и практический, проехав четыре элемента на мотоцикле.

За подробной информацией о порядке получения водительского удостоверения и регистрации мототранспорта можно обратиться в РЭО ГАИ г. Столина, ул. Терешковой, д. 35 «а» либо получить информацию по телефонам: 6-22-72, 6-17-27.

Помните, что ваш личный пример имеет решающее значение в воспитании у детей сознательного поведения на дороге. Вы в ответе за судьбу своего ребенка! Безопасных всем дорог!

– Спасибо за интервью.

Беседовала Лилия ГУЩА