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Банк назвал расходы белорусов во время мундиаля

03.08.2018 16:29 — Разное | Myfin  
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Банк назвал расходы белорусов во время мундиаля
фото: Myfin.by

Рейтинг самых затратных городов возглавила Казань, где «средний чек» белоруса во время мирового первенства составил 1180 белорусских рублей. На втором месте оказался Калининград с 964 рублями на болельщика. На третьей строчке разместился Екатеринбург, который заработал на каждом белорусе 500 рублей. Немного отстал от него Сочи с 497 рублями.

Меньше всего белорусы тратили в Саранске – 81 рубль. Что интересно, «средний чек» оказался низким и в Москве – всего 94 рубля. Самый дорогой город России обычно посещали на короткое время. При этом на статистику повлияли владельцы карточек, которые были в Москве по делам или другим задачам, не связанным с мундиалем. А вот в «футбольном» Санкт-Петербурге белорусы тратили куда охотнее – 232 рубля на человека.

Во время мундиаля белорусы чаще всего посещали Москву и Санкт-Петербург. Там же суммарно (если брать расходы всех владельцев карточек) оставили больше всего денег. В число городов-лидеров по совокупным затратам также вошли Калининград и Казань.

На мировом чемпионате белорусы обычно расчитывались платежными карточками. Популярностью пользовалась лимитированная партия карточек FIFA 2018, которую Альфа-Банк выпустил к чемпионату мира по футболу. Многие также платили Красной картой, которая позволяет покупать товары в рассрочку в любой точке мира.

 
 
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Во время мундиаля белорусы тратили в среднем по 600 долларов в Казани и по 50 в Москве. Альфа-Банк подсчитал расходы владельцев карточек, посетивших Россию в период...
 
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