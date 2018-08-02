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Благотворительный забег пройдет в рамках Минского полумарафона - 2018

03.08.2018 17:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Благотворительный забег пройдет в рамках Минского полумарафона - 2018
Фото из открытых источников

Благотворительный забег Минского полумарафона – это информационно-благотворительная акция, которая впервые проходит в рамках Минского полумарафона. Цель акции - сбор средств на благотворительные проекты, направленные на помощь детям.

Четыре благотворительные организации Беларуси  - некоммерческое учреждение «Команда «Крылья Ангелов», Фонд «Шанс», ОБО «Белорусский детский хоспис» и МОО «SOS-Детские деревни» объединились, чтобы рассказать о своей деятельности всем участникам Минского полумарафона и привлечь внимание общественности к важным социальным вопросам.

Социальные проекты благотворительных организаций представляют бегуны-фандрайзеры - участники забегов на различные дистанции Минского полумарафона, которые поставили перед собой не только спортивные, но и социально значимые цели. Среди бегунов-фандрайзеров немало известных людей: олимпийская чемпионка Надежда Скардино, мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, музыкант Александр Патлис, радиоведущая Катя Самсонова и другие.

В течение 42 дней - с 30 июля по 10 сентября - вы можете поддержать благобегунов и проекты, независимо от того, будете ли лично участвовать в полумарафоне. Для этого нужно:

  • зайти на сайт http://blagozabeg.by/;
  • выбрать социальный проект;
  • сделать пожертвование на любую сумму, нажав на кнопку «Поддержать проект».

Все пожертвования совершаются через удобную платежную систему краудфандинговой платформы «Улей»,  которая предоставила свой сервис для размещения всех 4-х проектов. Информация о суммах, поступающих на счета проектов, отображается автоматически в режиме online.

Собранные в рамках акции средства будут направлены на оплату дорогостоящего генетического анализа детям с неврологическими заболеваниями, создание адаптивной спортивной площадки в летнем центре отдыха детей с инвалидностью, устройство детей в SOS-деревнях, специальные коляски для участия в спорте детей с тяжелой инвалидностью.

С каждым годом идея спорта во благо становится более популярной. Благотворительные забеги и даже целые марафоны – это уже неотъемлемая часть жизни больших городов. Фонд «Шанс» призывает всех неравнодушных к спорту и благотворительности людей стать частью этого массового мероприятия и поддержать благотворительные проекты, направленные на помощь детям.

 

 
 
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Цель акции - сбор средств на благотворительные проекты, направленные на помощь детям.
 
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