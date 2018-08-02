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Благотворительный забег пройдет в рамках Минского полумарафона - 2018
03.08.2018 17:32 — Разное | Аргументы и факты
Благотворительный забег Минского полумарафона – это информационно-благотворительная акция, которая впервые проходит в рамках
Четыре благотворительные организации Беларуси - некоммерческое учреждение «
Социальные проекты благотворительных организаций представляют бегуны-фандрайзеры - участники забегов на различные дистанции Минского полумарафона, которые поставили перед собой не только спортивные, но и социально значимые цели. Среди бегунов-фандрайзеров немало известных людей: олимпийская чемпионка Надежда Скардино, мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, музыкант Александр Патлис, радиоведущая Катя Самсонова и другие.
В течение 42 дней - с 30 июля по 10 сентября - вы можете поддержать благобегунов и проекты, независимо от того, будете ли лично участвовать в полумарафоне. Для этого нужно:
Все пожертвования совершаются через удобную платежную систему
Собранные в рамках акции средства будут направлены на оплату дорогостоящего генетического анализа детям с неврологическими заболеваниями, создание адаптивной спортивной площадки в летнем центре отдыха детей с инвалидностью, устройство детей в SOS-деревнях, специальные коляски для участия в спорте детей с тяжелой инвалидностью.
С каждым годом идея спорта во благо становится более популярной. Благотворительные забеги и даже целые марафоны – это уже неотъемлемая часть жизни больших городов. Фонд «Шанс» призывает всех неравнодушных к спорту и благотворительности людей стать частью этого массового мероприятия и поддержать благотворительные проекты, направленные на помощь детям.
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Цель акции - сбор средств на благотворительные проекты, направленные на помощь детям.
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