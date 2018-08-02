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Лукашенко на вертолете прилетел проверить уборку зерна под Витебском

03.08.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В битве за урожай главное – дисциплина. Александр Лукашенко потребовал от аграриев соблюдать технологии и придерживаться сроков во время уборки зерновых. Президент Беларуси с рабочим визитом посетил сельхозпредприятия Витебской области, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Президентский вертолет приземляется на поле, где собирают зерно. С высоты можно увидеть всю картину уборочной кампании. В этом году на Витебщине она началась раньше. Урожай неплохой, говорят специалисты. Главное – убрать вовремя, подчеркивает президент.

«Самое главное – это кадровая, трудовая дисциплина, железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои обязанности, ибо Витебская область будет барахтаться в собственном соку многие десятилетия», – предупредил Лукашенко.

Витебский регион называют зоной «рискованного земледелия». Хозяйство «Туровское» – в тройке лидеров в районе. Акцент там – на выращивании кормов для животных. Чтобы их надолго сохранить, каждый рулон сена упаковывают в пленку.

«Мы уберем и страну зерном обеспечим. Нам надо скот накормить, нам надо молоко-мясо получить», – отметил президент.

«Никакой рынок ничего не сделает, если не будет вся страна заниматься производством, как промышленным, так и сельскохозяйственным. Транспортом, связью не будем заниматься, толку не будет», – добавил Лукашенко.

Еще один пункт рабочей поездки – Миорская центральная районная больница. Местные жители ждали ее открытия четверть века. Старая клиника состояла из 11 маленьких зданий. Неудобства испытывали и пациенты, и врачи. Миорская больница – классический долгострой. Ее спроектировали 27 лет назад, почти сразу началось возведение. Но из-за отсутствия денег строительство заморозили. Вернулись четыре года назад. Работает больница всего три месяца. Стационар рассчитан на 80 пациентов. Есть сестринское отделение, там ухаживают за пожилыми людьми. Услуга для стариков платная, но пенсии хватает.

«Надо убедить, чтобы они хотя бы перезимовали в этой больнице, а весной поедут обратно в свой дом. Нечего тут страшного нет. Это наши старики, мы должны за ними присматривать», – сказал Лукашенко.

В больнице есть педиатрическое, хирургическое, родильное отделения. За первые три месяца работы там появились на свет 27 малышей. Президент поздравил молодых мам и предложил не останавливаться на одном или двух детях. Ведь они – будущее региона. 



Президенту также доложили, что через год в аграрном Миорском районе появится металлургическое производство. Помимо этого немецкий инвестор планирует построить в городе кардиологический медцентр.





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Также в ходе поездки президент Беларуси посетил Миорскую центральную районную больницу.
 
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