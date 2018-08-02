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Лукашенко на вертолете прилетел проверить уборку зерна под Витебском
03.08.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В битве за урожай главное – дисциплина. Александр Лукашенко потребовал от аграриев соблюдать технологии и придерживаться сроков во время уборки зерновых. Президент Беларуси с рабочим визитом посетил сельхозпредприятия Витебской области, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Президентский вертолет приземляется на поле, где собирают зерно. С высоты можно увидеть всю картину уборочной кампании. В этом году на Витебщине она началась раньше. Урожай неплохой, говорят специалисты. Главное – убрать вовремя, подчеркивает президент.
«Мы уберем и страну зерном обеспечим. Нам надо скот накормить, нам надо молоко-мясо получить», – отметил президент.
«Никакой рынок ничего не сделает, если не будет вся страна заниматься производством, как промышленным, так и сельскохозяйственным. Транспортом, связью не будем заниматься, толку не будет», – добавил Лукашенко.
В больнице есть педиатрическое, хирургическое, родильное отделения. За первые три месяца работы там появились на свет 27 малышей. Президент поздравил молодых мам и предложил не останавливаться на одном или двух детях. Ведь они – будущее региона.
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Также в ходе поездки президент Беларуси посетил Миорскую центральную районную больницу.
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