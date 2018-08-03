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Киевское "Динамо" под управлением Хацкевича второй раз за 2 недели обыграло донецкий "Шахтер"

03.08.2018 22:38 — Разное | Tut.by  
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Киевское «Динамо» под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича второй раз за 2 недели обыграло главного конкурента в чемпионате Украины донецкий «Шахтер».


Фото: fcdynamo.kiev.ua

21 июля киевляне победили «Шахтер» в сражении за Суперкубок Украины, а 3 августа обыграли его в матче 3-го тура чемпионата страны.

«Динамо» — «Шахтер» — 1:0

3 августа. Киев. НСК «Олимпийский». 46 475 зрителей.

«Динамо» К: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Шепелев (Гармаш, 62), Сидорчук (капитан) (Андриевский, 73), Цыганков, Вербич, Буяльский (Че Че, 84), Беседин.

«Шахтер»: Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Фернандо, 76), Алан Патрик, Тайсон (капитан) (Тотовицкий, 85), Марлос, Коваленко (Майкон, 89), Мораэс.

Гол: 1:0 — Вербич (64).

Предупреждения: Буяльский (58) — Хочолава (30), Исмаили (51), Степаненко (55).

Александр Хацкевич избрал оборонительную тактику, терпеливо выжидая ошибок соперника. И они время от времени возникали. Правда, воспользоваться оплошностью горняков киевляне смогли лишь однажды — на 64-й минуте. После подачи Виктора Цыганкова ударом головой счет открыл словенский легионер Беньямин Вербич. Голкипер гостей Андрей Пятов не смог удержать проскользнувший ему через руки мяч.

«Шахтер» усилил натиск на ворота киевлян и имел несколько возможностей для того, чтобы сравнять счет, но горнякам не хватало точности в завершении атак.

Таким образом, киевское «Динамо» с тремя победами кряду единолично возглавило турнирную таблицу украинской премьер-лиги. «Шахтер» потерпел первое поражение в турнире и с 6 очками располагается пока на 2-й строке.

Теперь киевское «Динамо» будет готовиться к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Славии».

 
 
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Киевское "Динамо" под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича второй раз за 2 недели обыграло главного конкурента в чемпионате...
 
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