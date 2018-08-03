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Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника
Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника Ученые Саутгемптонского университета заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника. По мнению исследователей, причина исчезновения кораблей в этом районе Атлантического океана — так называемые блуждающие волны.
До сих пор существовало несколько версий относительно того, почему в Бермудском треугольнике бесследно исчезают морские суда. Так, некоторые специалисты полагали, что корабли попросту сбивались с курса из-за быстрого течения — Гольфстрима. Другие объясняли загадочные происшествия тем, что из-под шельфа якобы регулярно происходили мощные выбросы метана, и горючий газ настолько снижал плотность воды, что суда попросту не могли удержаться на плаву.
«В Атлантике высота таких волн достигает 25 и более метров. А в Бермудском треугольнике ещё очень много тропических тайфунов. Поэтому при прохождении ураганов волны в этом месте становятся необычайно высокими», — рассказал Добролюбов.
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Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника Ученые Саутгемптонского университета заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника. По мнению...
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