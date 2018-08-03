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Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

03.08.2018 22:05 — Разное | Партизан  
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Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника Ученые Саутгемптонского университета заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника. По мнению исследователей, причина исчезновения кораблей в этом районе Атлантического океана — так называемые блуждающие волны.


До сих пор существовало несколько версий относительно того, почему в Бермудском треугольнике бесследно исчезают морские суда. Так, некоторые специалисты полагали, что корабли попросту сбивались с курса из-за быстрого течения — Гольфстрима. Другие объясняли загадочные происшествия тем, что из-под шельфа якобы регулярно происходили мощные выбросы метана, и горючий газ настолько снижал плотность воды, что суда попросту не могли удержаться на плаву.

  Была также распространена гипотеза, которая гласила, что волны при определённых обстоятельствах могут порождать инфразвук. Эти звуки, по мнению учёных, могли воздействовать на членов экипажа как мифические сирены, чьё пение вызывало у моряков помутнение рассудка.

 Однако в новом исследовании британских специалистов из Саутгемптонского университета представлено, пожалуй, наиболее реалистичное объяснение таинственной гибели кораблей в Бермудском треугольнике. По мнению учёных, всему виной — гигантские волны.

 Специалисты проанализировали компьютерную модель Бермудского треугольника и пришли к выводу, что высота волн в нем может достигать 30 метров. Они способны разрушить даже 180-метровый лайнер.

 Декан географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Добролюбов в комментарии изданию согласился с выводами британских коллег и отметил, что главная опасность блуждающих волн в том, что они возникают внезапно: единой причины их образования не существует.

 


«В Атлантике высота таких волн достигает 25 и более метров. А в Бермудском треугольнике ещё очень много тропических тайфунов. Поэтому при прохождении ураганов волны в этом месте становятся необычайно высокими», — рассказал Добролюбов.

 Эксперт отметил, что о приближении блуждающих волн нельзя предупредить, потому что они могут прийти от источника зарождения (отдаленного шторма) на тысячи километров, пишет social.primechaniya.ru

 

 
 
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Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника Ученые Саутгемптонского университета заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника. По мнению...
 
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