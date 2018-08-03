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Сколько зарабатывают белорусские футбольные команды на матчах Кубков Европы
Новости Беларуси. Участие в еврокубковых баталиях – это не только престижно, но и хороший шанс пополнить свой бюджет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нынешнем сезоне на футбольных полях Европы пока что больше всех заработало минское «Динамо» – 780 тысяч евро. «Бело-синие» из Бреста, которые также вышли в третий раунд отбора Лиги Европы, пополнили свою казну на 540 тысяч. Солигорский «Шахтер», для которого эта еврокампания уже завершена, заработал ровно полмиллиона евро. А единственный наш представитель в Лиге чемпионов БАТЭ уже пополнил свой бюджет на 1 миллион и 400 тысяч евро.
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Новости Беларуси. Участие в еврокубковых баталиях – это не только престижно, но и хороший шанс пополнить свой бюджет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Источник...
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