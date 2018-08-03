Умер вокалист Neuro Dubel Александр Кулинкович

На 47-м году жизни скончался Александр Кулинкович – «голос, тексты и музыка» группы Neuro Dubel. Об этом сообщила Екатерина Потемкина, племянница артиста, и барабанщик группы Андрей Степанюк. Причиной смерти стала недолеченная пневмония, узнал TUT.by. В больницу Александр попал утром 3 августа. Вечером он скончался. Сегодня его группа Neuro Dubel должна была выступать на фестивале «Рок за Бобров».

Александр Михайлович Кулинкович родился 18 мая 1972 года в городе Смолевичи. Группу Neuro Dubel основал в 17 лет – в июле 1989 года, и с тех пор только с ней и выступал. Взял себе псевдоним КуЛЛинкович, под которым и был известен всю карьеру. Совсем недавно группа праздновала 29-летие. Нейро Дюбель записал целых 11 альбомов, последний из которых, «Першы», выпустил в 2017 году.

Александр по специальности сантехник – он окончил профессионально-техническое училище. Потом он учился на журналиста в БГУ и работал в этой сфере – писал в различные издания, в том числе «Советскую Белоруссию», был веб-редактором.

«Была на стихи Короткевича песня «Скрыпка дрыгвы». Хотя альбом не вышел, но трибьют имел свои плоды, так как благодаря ему я стал петь по-беларуски. В песне же как? Или ты поешь на языке, на котором думаешь, или песни выйдут мертвоватые. Хоть я русскоязычный, но настолько проникся поэзией Короткевича, что попросил у Вольского еще несколько белорусских книг почитать. И так увлекся, что иногда начал думать по-белорусски. И полетело, «не спыніць — не стрымаць»: стал сочинять и играть словами», – рассказывал Куллинкович.

В 1994 году Александр пережил серьезную операцию – у него обнаружили аневризму мозжечка. По словам музыканта, он во всех своих молитвах вспоминает нейрохирурга, который делал операцию: «Если бы операцию сделали на несколько секунд позже, она закончилась бы летальным исходом».

KYKY выражает соболезнования семье и близким Александра.