В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка

Поздно вечером 3 августа ДТП с жуткими последствиями случилось на трассе М10 рядом с Дрогичином.

Volkswagen Golf под управлением водителя 1995 года рождения выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Opel Vectra. В результате беременная девушка 1991 года рождения погибла на месте. Удар был такой силы, что её тело нашли в багажном отделении автомобиля.

Оба водителя доставлены в больницу с тяжёлом состоянии. Ещё две пассажирки получили травмы средней степени тяжести.