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В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
Поздно вечером 3 августа ДТП с жуткими последствиями случилось на трассе М10 рядом с Дрогичином.
Volkswagen Golf под управлением водителя 1995 года рождения выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Opel Vectra. В результате беременная девушка 1991 года рождения погибла на месте. Удар был такой силы, что её тело нашли в багажном отделении автомобиля.
Оба водителя доставлены в больницу с тяжёлом состоянии. Ещё две пассажирки получили травмы средней степени тяжести.
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Поздно вечером 3 августа ДТП с жуткими последствиями случилось на трассе М10 рядом с Дрогичином.
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