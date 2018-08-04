У горизонта сходятся...



У каждого человека возникают свои ассоциации при упоминании железной дороги. Для меня, в детстве проехавшего на поезде несколько раз почти весь Советский Союз из конца в конец, железная дорога – это в первую очередь путешествие. Вокзал, перрон, вагон, купе, постельное белье в целлофановом пакете, радушный проводник, чай в стакане с подстаканником и постоянно меняющаяся картинка за окном. Для другого – это просто доступный и надежный транспорт. Но есть люди, для которых железная дорога стала судьбой, делом их жизни. Именно с ними, с теми, кто с гордостью называет себя железнодорожником, мы и встретились накануне их профессионального праздника.

Наша первая героиня – человек, который всегда знает, какие грузы прибывают и отправляются со станции Свислочь.



Работа товарного кассира требует скрупулезности, внимательности. От ее четких и качественных действий во многом зависят успех обеспечения сохранной доставки груза, своевременное и полное взимание причитающихся платежей за перевозку и предоставляемые услуги, рациональное использование грузового состава и многое другое.



Раиса Савко на железной дороге трудится с 1983 года. Родилась и выросла она в деревне Новый Двор, вдали от стальных магистралей. А на железную дорогу пришла вслед за мужем, потомственным железнодорожником. Сначала работала оператором в конторе передачи, а с 1985 года работает товарным кассиром станции Свислочь.







– В круг обязанностей входит оформление перевозочных документов на отправляемые и прибываемые грузы, учет выполнения принятых заявок на перевозку грузов от грузоотправителей, расчеты с грузоотправителями и грузополучателями и многое другое, – говорит Раиса Анатольевна. – Поначалу, когда только устроилась на работу, было, конечно, сложно. Много чего нужно было запомнить, разобраться в некоторых нюансах работы. Сегодня все это кажется легким. Конечно, работы у товарных кассиров всегда много, и документов за день через наши руки проходит немало. Всегда стараемся работать оперативно, на совесть.



– Дело свое нужно любить и относиться к нему ответственно, тогда и получаться все будет, – подытоживает ветеран труда.



Чтобы встретиться со следующей собеседницей, мне пришлось «проникнуть» в помещение, куда вход посторонним воспрещен.

Дежурный по станции – должность особо важная. Его работа сродни работе авиадиспетчера, который ведет в небе самолеты. Во время своей смены дежурный по станции распоряжается всеми операциями, связанными с приемом, отправлением и пропуском поездов, маневровой работой, то есть развозом груза по подъездным железнодорожным путям.



Ирина Ванина пришла на железную дорогу 16 лет назад после окончания Брестского железнодорожного техникума. Там, в Бресте, встретила свою вторую половину. Муж Ирины работает здесь же на станции Свислочь дорожным мастером. Начинала, как и многие ее коллеги, дежурным стрелочного поста, затем работала оператором при дежурном. И вот уже на протяжении 12 лет заступает на работу дежурным по станции.



– Основная задача дежурного – обеспечение безопасности движения поездов. Внимательность – один из главных критериев. Очень важна ответственность, реакция, самоконтроль, хорошая память, потому что постоянно нужно за всем следить. Каждое неверное действие может повлечь за собой серьезные последствия, поэтому дежурный всегда должен быть готов к нештатной ситуации, – говорит Ирина Валерьевна.



В профессиональных способностях дежурного мне пришлось убедиться во время нашей встречи. Буквально ежеминутно из различных средств связи слышались доклады составителей поездов, вагонников, машинистов маневровых тепловозов о выполнении тех или иных операций.



На этом диалог заканчиваем. Времени на посторонние разговоры у Ирины нет – концентрация внимания у дежурного по железнодорожной станции всю 12-часовую смену должна быть фантастической. Выдержать подобное напряжение может не каждый, потому случайных людей здесь нет. «Сердце» железнодорожной станции не останавливается ни на минуту.



Еще одного профессионального железнодорожника мне пришлось искать уже непосредственно на… путях.



Есть специальность на железной дороге – составитель поездов. Его труд – тяжелый, опасный и ответственный. Заключается он в формировании и расформировании подвижного состава на сортировочной «горке» – перестановке вагонов в определенном порядке, основанном на знании инструкций и большом опыте. Но главное – вовремя отправить состав. Как в любом другом деле, здесь нужно мастерство.



Александр Кревчик, стаж работы которого на станции Свислочь отсчитывается с 2006 года, один из тех, кого по праву можно назвать профессионалом. Коренной свислочанин, за плечами которого Гродненский политехнический техникум и служба в погранвойсках, пришел работать на станцию и здесь нашел свое призвание.



– Составитель – глаза и уши машиниста. Днем и ночью, в жару и холод. Наша трудовая вахта – на открытом воздухе и в любую погоду. А это 12 часов «висения на вагонах», «дерганья автосцепки», беготни из конца в конец состава и разговоров с дежурным по рации: часто, но лаконично, в форме команд и коротких отчетов, – рассказывает мой собеседник.



Составы на станцию Свислочь приходят из Волковыска и Польши. Привозят различные грузы: цемент, уголь, щебень, удобрения и многое другое. Все вагоны необходимо расформировать по группам и подать клиентам. Работать нужно быстро и в команде.



– На железной дороге дисциплина – прежде всего, – говорит Александр Владимирович, – дали команду – надо выполнять, инструкции неукоснительно соблюдать. А составители поездов у нас люди все ответственные.



«Свіслацкая газета» поздравляет всех железнодорожников Свислоччины с профессиональным праздником и желает им только хороших новостей!

Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.