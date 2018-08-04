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Лукашенко поздравил главу Буркина-Фасо с Днем независимости

05.08.2018 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

А.Лукашенко  выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки. Президент уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником - Днем...
 
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