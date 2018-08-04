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«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

05.08.2018 20:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 163 тысячи человек – столько в Беларуси зависимых от алкоголя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это по официальной статистике. Понятно, что неофициальные цифры больше. С высокой долей вероятности – много больше. Настораживает и тенденция роста официально регистрируемых больных наркоманией – количество увеличивается в среднем на 6 % в год. Сейчас речь о более чем 15 тысячах, большая часть – молодые люди от 19 до 25.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Страшно? Не то слово. Но страх – это чувство, а вопрос в действиях: можно ли помочь этим людям? Судя по тому, как родные, близкие, а зачастую и просто посторонние люди – милиционеры, спасатели, врачи изо всех сил пытаются это сделать, хочется ответить «да». Но в подавляющем большинстве случаев есть одно непременное условие. Какое? Знает корреспондент Дмитрий Боярович.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Андрей:
У меня проблема – алкогольная зависимость. Предшествовал приходу сюда двухлетний запой, самое большое – два-три дня оставался трезвый в неделю. У меня была в Минске квартира, мне оставили родители. Я ее продал, и допился до того, что у меня отказали ноги. Первый раз выпил в 17 лет, и где-то к 30 годам я уже как алкоголик сформировался.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Такие истории леденят сердца многих. Здесь же, в Новинках, к ним привыкли. В РНПЦ психического здоровья в год лечат (хотя, скорее пролечивают) от азарта, наркотиков, табака или алкоголя 4000 человек.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Владимир Иванов, заведующий отделением ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»:
Не существует в природе таблетки от алкоголизма. И нет никакого технического средства, которое могло бы вылечить пациента от этой болезни. Для нас самое главное – изменение мышления наших пациентов. Если человек начинает мыслить по-другому и вести себя по-другому, то у него наступает улучшение.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Что ты, Жанна, здесь делаешь? Вино? Стой, стой. Повернись. Я хочу, чтоб тебя видели. Стыдно?

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

А эти герои свое мышление не меняют. Пьянки здесь идут, кажется, постоянно. Вот и сегодня и хозяин квартиры, и его спутница (которая, к слову, ждет мужа из ЛТП), как говорится, приняли на грудь.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Павел Атрушкевич, участковый инспектор Ленинского РУВД Минска:
Эта квартира на учете состоит уже давно. Там проживают отец и сын. Оба ранее судимы. Квартиру поставили на учет как притон, потому что там собираются лица, которые злоупотребляют спиртными напитками. Отец в эту квартиру впускал наркоманов за бутылку вина.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Район велозавода у местной милиции на контроле. Пьют здесь не только дома, но и на улице, особенно летом. Кто-то в высокой траве и под ивами, кто-то – прямо у детской площадки.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Привет, банда! А че это мы все теплые? Что это за стаканы тут? Твое?

Видите, я тут трезвый сижу.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Так а чего ты тут сидишь?

Я только с работы, вон, пельмени купил.

Так неси пельмени домой, чего ты приклеился сюда? Ждешь, когда нальют тебе с этой бутылки?

Отпитая бутылка водки может стоить почти 200 рублей. Это – штраф за распитие в общественном месте. Правда, если первый раз и с признанием вины, то протокол и вовсе не составляют.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Я вообще не выпивал. Я сидел тупо на лавочке, разговаривал с людьми.

Но я вижу – вы пьяный.

Я не пьяный, я выпивший.

Выпивший. Но не выпивали?

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Нет.

Как так получилось?

Просто на рынке работаю грузчиком. Через 20 минут мне надо быть на работе.

Но вы же выпивший?

Ну так что?

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Каждый день только в один РОВД Минска поступает десяток звонков о распивающих спиртное на лавочках. Их пик приходится на утро, когда большинство людей уходит на работу и во дворах остаются только пенсионеры и мамы с детьми.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Здесь вот собираются, на детских площадках. Ну как они не мешают? Бывает, гуляют – слышно, ругаются и кричат – до часа ночи. Вот они гудят и идут за мусорку оправляются. Никто ж не хочет отношения обострять. Тем более, что все сидели. Даже если я скажу этого не делать – удар в окно и все дела.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

А сюда – в реанимацию токсикологического отделения БСМП – попадают те, перед кем выпивка ставит вопрос ребром: либо жить, либо умереть. Абстинентный синдром, кома, алкогольный психоз – это лишь часть диагнозов. Каждую неделю «с того света» здесь вытягивают 30 человек.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Почему вы сюда попали и почему вас здесь держат, как думаете?

Потому что я пил не то, что надо. И в большом количестве.

А что вы пили?

Корвалол.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

За чертой когда-то был и Валентин. Сегодня бывшему афганцу, отсидевшему 15 лет за убийство, некуда идти. Так получилось, что эта ночлежка в Минске – единственное место, где могут помочь. Хотя наш герой, кажется, не понимает зачем.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Валентин Сидельников:
Есть пьяницы, а есть алкоголики. Ну вот я – пьяница! То есть я хочу – пью, хочу – не пью. Самое главное знать четыре правила пития: надо знать, где, когда, с кем и сколько.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства»:
Если человек хочет, он обращается к администрации, и мы направляем в наркологический диспансер. Там он проходит курс лечения. И бесплатно у нас договор на кодирование: если человек желает, он может закодироваться. Многие не хотят, просто банально говорят, что это вредно – кодироваться.

«Не существует в природе таблетки». Сколько в Беларуси алкоголиков и как борются с этой болезнью сегодня?

Сегодня в Беларуси 160 тысяч алкоголиков, и это только официальная цифра. В стране действует программа по преодолению пьянства; комплекс мер по социальной реабилитации людей, злоупотребляющих спиртным. Но специалисты отмечают: все это поможет лишь тогда, когда человек даст свой однозначный ответ на вопрос: «пить или не пить?»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 163 тысячи человек – столько в Беларуси зависимых от алкоголя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это по официальной статистике. Понятно, что...
 
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