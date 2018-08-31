Двое жлобинчан задержаны по факту кражи

2 августа сотрудники Жлобинского отдела Департамента охраны задержали двух рабочих филиала «Комбикормовый завод» ОАО «Жлобинский мясокомбинат».

В 8:00 утра мужчины похитили с производственного помещения 63 килограмма минеральной кормовой добавки «КК-Белвими» и 50 килограмм минеральной кормовой добавки «ДЛ-Метионин». Сумму ущерба специалисты предприятия оценили в 800 рублей.

Похищенное было изъято, а мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь.

По материалам УВД Гомельского облисполкома подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.

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