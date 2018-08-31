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Двое жлобинчан задержаны по факту кражи
08.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
2 августа сотрудники Жлобинского отдела Департамента охраны задержали двух рабочих филиала «Комбикормовый завод» ОАО «Жлобинский мясокомбинат».
В 8:00 утра мужчины похитили с производственного помещения 63 килограмма минеральной кормовой добавки «КК-Белвими» и 50 килограмм минеральной кормовой добавки «ДЛ-Метионин». Сумму ущерба специалисты предприятия оценили в 800 рублей.
Похищенное было изъято, а мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь.
По материалам УВД Гомельского облисполкома подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.
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2 августа сотрудники Жлобинского отдела Департамента охраны задержали двух рабочих филиала «Комбикормовый завод» ОАО «Жлобинский мясокомбинат». В 8:00...
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