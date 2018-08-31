Жлобин: куда обращаться многодетным семьями за материальной помощью к школе?

– В прошлом году многодетным семьям оказывалась единовременная материальная помощь к школе. Можно ли рассчитывать на неё и в этом году?

Ирина.

Об этом мы узнали у директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Жлобинского района» Натальи СИЛЬКЕВИЧ:

– Территориальным центром социального обслуживания населения (ТЦСОН) начат приём документов на получение единовременной материальной помощи к школе. Выплаты будут производиться управлением по труду, занятости и социальной защите Жлобинского райисполкома семьям, воспитывающим троих и более детей (без относительно их статуса (многодетная, приёмная, опекунская и т.д.), на каждого учащегося, которые в 2018–2019 учебном году будут обучаться в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования).

По информации отдела образования, спорта и туризма райисполкома в этом году планируется оказание помощи 2628 детям. Для её получения необходимо предоставить следующие документы:

паспорт заявителя и его копию;

свидетельства о рождении школьников и их копии;

справки из учреждений образования на каждого школьника об обучении в них детей в 2018–2019 учебном году;

выписку банковского счёта, открытого в ОАО «АСБ Беларусбанк» на имя заявителя;

удостоверение многодетной семьи и его копию;

решение райисполкома о передаче детей либо установлении опеки (для приёмных и опекунских семей) и его копию.

Обращаем внимание, что приём документов на единовременную материальную помощь будет осуществляться в соответствии с регистрацией по месту жительства матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) в ТЦСОН по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 36, с 9.00 до 16.00.

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Телефоны: 2-80-86, 170.





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