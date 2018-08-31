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Жлобин: куда обращаться многодетным семьями за материальной помощью к школе?
08.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
– В прошлом году многодетным семьям оказывалась единовременная материальная помощь к школе. Можно ли рассчитывать на неё и в этом году?
Ирина.
Об этом мы узнали у директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Жлобинского района» Натальи СИЛЬКЕВИЧ:
– Территориальным центром социального обслуживания населения (ТЦСОН) начат приём документов на получение единовременной материальной помощи к школе. Выплаты будут производиться управлением по труду, занятости и социальной защите Жлобинского райисполкома семьям, воспитывающим троих и более детей (без относительно их статуса (многодетная, приёмная, опекунская и т.д.), на каждого учащегося, которые в 2018–2019 учебном году будут обучаться в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования).
По информации отдела образования, спорта и туризма райисполкома в этом году планируется оказание помощи 2628 детям. Для её получения необходимо предоставить следующие документы:
Обращаем внимание, что приём документов на единовременную материальную помощь будет осуществляться в соответствии с регистрацией по месту жительства матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) в ТЦСОН по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 36, с 9.00 до 16.00.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефоны: 2-80-86, 170.
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– В прошлом году многодетным семьям оказывалась единовременная материальная помощь к школе. Можно ли рассчитывать на неё и в этом году? Ирина. Об этом...
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