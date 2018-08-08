Девушка взяла BMW в кредит, а его конфисковали из-за парня

В январе мужчина попался на езде в нетрезвом виде. Лишился водительских прав на три года и заплатил крупный штраф в 66 базовых величин – 1 617 рублей. В мае нарушитель снова сел за руль нетрезвым и попал в ДТП.

– Он попросил супругу отвести его с соседом на рыбалку. Та ответила, что сделает это, когда закончит домашние дела. Тогда мужчина взял ключи от машины и ушел из квартиры. Жена побежала следом на улицу и просила никуда пьяным не ехать, но получила отказ, — рассказали в ГАИ.

После женщине сосед сообщил, что нарушитель попал в ДТП: врезался на BMW Х5 в трубу теплотрассы.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок один год и три месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на пять лет, штраф в размере 140 базовых величин – 3 430 рублей. BMW Х5 приобретенный на деньги, взятые в кредит, конфисковали. Приговор уже вступил в силу и обжалованию не подлежит.

–Доводы о фактической принадлежности BMW Х5 не повлияли на принятие решения о судьбе этого автомобиля, — уточнили в ГАИ.