ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка взяла BMW в кредит, а его конфисковали из-за парня

09.08.2018 — Разное | Вечерний Бобруйск  
Размер текста:
A
A
A
На деньги «попала» жительница Гродно, которая купила в кредит автомобиль BMW X5 в конце прошлого года. Ради покупки женщина взяла два кредита. Зарегистрировала внедорожник решила на своего сожителя. Он сел пьяным за руль, после чего автомобиль конфисковали.

В январе мужчина попался на езде в нетрезвом виде. Лишился водительских прав на три года и заплатил крупный штраф в 66 базовых величин – 1 617 рублей. В мае нарушитель снова сел за руль нетрезвым и попал в ДТП.

– Он попросил супругу отвести его с соседом на рыбалку. Та ответила, что сделает это, когда закончит домашние дела. Тогда мужчина взял ключи от машины и ушел из квартиры. Жена побежала следом на улицу и просила никуда пьяным не ехать, но получила отказ, — рассказали в ГАИ.

После женщине сосед сообщил, что нарушитель попал в ДТП: врезался на BMW Х5 в трубу теплотрассы.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок один год и три месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на пять лет, штраф в размере 140 базовых величин – 3 430 рублей. BMW Х5 приобретенный на деньги, взятые в кредит, конфисковали. Приговор уже вступил в силу и обжалованию не подлежит.

–Доводы о фактической принадлежности BMW Х5 не повлияли на принятие решения о судьбе этого автомобиля, — уточнили в ГАИ.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На деньги «попала» жительница Гродно, которая купила в кредит автомобиль BMW X5 в конце прошлого года. Ради покупки женщина взяла два кредита. Зарегистрировала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Японская принцесса отложила свадьбу на два года из-за долгов матери жениха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика