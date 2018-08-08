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Девушка взяла BMW в кредит, а его конфисковали из-за парня
09.08.2018 — Разное | Вечерний Бобруйск
На деньги «попала» жительница Гродно, которая купила в кредит автомобиль BMW X5 в конце прошлого года. Ради покупки женщина взяла два кредита. Зарегистрировала внедорожник решила на своего сожителя. Он сел пьяным за руль, после чего автомобиль конфисковали.
В январе мужчина попался на езде в нетрезвом виде. Лишился водительских прав на три года и заплатил крупный штраф в 66 базовых величин – 1 617 рублей. В мае нарушитель снова сел за руль нетрезвым и попал в ДТП.
– Он попросил супругу отвести его с соседом на рыбалку. Та ответила, что сделает это, когда закончит домашние дела. Тогда мужчина взял ключи от машины и ушел из квартиры. Жена побежала следом на улицу и просила никуда пьяным не ехать, но получила отказ, — рассказали в ГАИ.
После женщине сосед сообщил, что нарушитель попал в ДТП: врезался на BMW Х5 в трубу теплотрассы.
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок один год и три месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на пять лет, штраф в размере 140 базовых величин – 3 430 рублей. BMW Х5 приобретенный на деньги, взятые в кредит, конфисковали. Приговор уже вступил в силу и обжалованию не подлежит.
–Доводы о фактической принадлежности BMW Х5 не повлияли на принятие решения о судьбе этого автомобиля, — уточнили в ГАИ.
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На деньги «попала» жительница Гродно, которая купила в кредит автомобиль BMW X5 в конце прошлого года. Ради покупки женщина взяла два кредита. Зарегистрировала...
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