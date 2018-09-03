"Расходы продолжают расти". Сколько государство тратит на больничные

В Беларуси для снижения расходов ФСЗН могут изменить подходы к оплате больничных. В частности — делать выплаты в связи с общим заболеванием или травмой только с четвертого дня временной нетрудоспособности. Причиной такого предложения стал рост расходов на пособия. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как увеличивались затраты и какие самые распространенные причины ухода на больничный.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почему в 2017 году увеличились расходы на больничные?

— Основная причина роста показателей временной нетрудоспособности — подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и травматизм в первом квартале 2017 года. Однако в течение года ситуация стабилизировалась, — поясняют в Минтруда.

Это стало известно после мониторинга, проведенного совместно с органами здравоохранения. В начале года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отметила , что рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности вызывает озабоченность.

«Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер», — рассказывала тогда министр.

В Минтруда отмечают, что рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности сопряжен также с ростом заработной платы работников в республике и величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Именно из этих величин исчисляется пособие по временной нетрудоспособности

По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 80 процентов среднедневного заработка за первые 12 календарных дней и в размере 100 процентов среднедневного заработка за последующие дни временной нетрудоспособности, минимальный размер пособия составляет 50 процентов бюджета прожиточного минимума.

В расчетах мы использовали разделение видов нетрудоспособности по количеству дней вне работы и применили его к выплатам. Возможны дополнительные факторы, которые влияют на итоговые суммы — мы не можем учесть их. Поэтому полученные значения оценочные.

Сколько государство тратит денег на больничные?

В этом году расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности продолжают расти. Всего на эти цели направлено в первом полугодии 2018 года 343,3 млн рублей, что на 16,5 процента выше, чем в первом полугодии прошлого года. Средняя зарплата в это время возросла на 18,7 процента.

Увеличился и удельный вес расходов на пособие по временной нетрудоспособности: в первом полугодии 2018 года он составил 25,1 процента в расходах на все виды пособий. Выходит, что показатель возрос на 2,3 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В свою очередь, в 2017 году расходы на пособия по временной нетрудоспособности выросли по отношению к предыдущему году на 10,7 процента и составили 561,3 млн рублей (в том числе выросли пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием и травмой — на 8,9 процента, а также по уходу за больным членом семьи — на 18,1 процента).

По данным госстатистики, за 2017 год в республике уровень трудопотерь вырос на 7,1% по сравнению с 2016 годом.

Больше всего в 2017 году уровень временной нетрудоспособности увеличился в Брестской, Гомельской и Минской областях. В Брестской области он вырос на 8,4%, среди основных причин роста — уход за больным членом семьи, болезни органов дыхания, врожденные аномалии, травмы и отравления. В Гомельской увеличение составило 8,9%. В данном регионе основными причинами роста являлись болезни органов дыхания, болезни глаза, ухода за больным членом семьи, врожденных аномалий, травм и отравлений, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, новообразования и болезней мочеполовой системы. В Минской области уровень временной нетрудоспособности вырос на 6,1%. Тут основными причинами роста был уход за больным членом семьи и болезни органов дыхания.

В 2016 году расходы зафиксированы на уровне 501,2 млн рублей.

— В текущем году уровень заболеваемости с временной нетрудоспособностью за полугодие в целом по республике сопоставим с уровнем аналогичного периода предыдущего года и его роста во втором полугодии не предвидится, — отмечают в Минтруда.

В первом полугодии 2018-го показатель временной нетрудоспособности в днях на 100 работающих снизился в Брестской области, Гомельской области и в Минске. В Минской области он остался на уровне прошлого года, а Витебской, Гродненской и Могилевской областях даже вырос.

Из-за чего белорусы чаще всего уходят на больничные

В 2017 году основными причинами временной нетрудоспособности среди белорусов были болезни органов дыхания, уход за больным членом семьи, травмы и отравление, болезни костно-мышечной системы и новообразования.

Уровень временной нетрудоспособности в связи с болезнями органов дыхания увеличился на 9,9%, уходом за больным членом семьи — на 12,6%, травмами и отравлениями — на 5,7%, болезнями костно-мышечной системы — на 6,1%, болезнями системы кровообращения — 1,8%, новообразованиями — 5,4%.

Как государство планирует сокращать расходы на больничные

Для снижения расходов ФСЗН рассматривается возможность изменения подходов к оплате больничных. В частности, предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности. Такое предложение было озвучено на одном из последних заседаний Совета Республики, на котором обсуждали проблему снижения расходов ФСЗН.

Минздрав поддерживает схему, когда наниматель сам оплачивает первые три дня листка нетрудоспособности, при этом объем отчислений в ФСЗН изменяется. Также Министерство предлагает вариант предоставления трех дней освобождения от работы без оформления больничного в эпидемический период.

— Позиция Министерства здравоохранения неоднократно направлялась в адрес Минтруда и соцзащиты, и других заинтересованных. Однако до настоящего времени решение по данному вопросу окончательно не принято. Мы по-прежнему считаем, что принятие данной меры способствовало бы заинтересованности нанимателя в формировании надлежащих условий труда и здоровьесохраняющего поведения населения.

Начальник Брестского областного управления ФСЗН Александр Коледа также одобрительно высказывался от возможности болеть без справки. «Я бы, например, законодательно закрепил возможность для работника поболеть, отлежаться без ухода на больничный не более трех дней в году. Такие предложения уже звучали пару лет назад, однако были отклонены», — рассказывал специалист.

Эксперты: «Если работники скажут, что готовы несколько дней болеть без компенсаций, тогда стоит прислушаться к ним»

— Нужно прикладывать усилия не к тому, чтобы выплаты сделать меньше, а к тому, чтобы люди меньше болели. Для этого они должны достойно зарабатывать и хорошо восстанавливаться в отпусках. Решать вопрос нехватки денег сокращением больничных — это не самый правильный способ. Я не сторонник подхода, когда вместо того, чтобы наполнять казну, уменьшают расходы, которые формируют прибыль в будущем, — считает председатель Республиканского союза нанимателей Сергей Жарников.

По словам специалиста, в первую очередь нужно узнать, как к предполагаемым нововведениям относится Федерация профсоюзов.

— Хочу, чтобы учитывалась позиция обычного болеющего человека, а не клерка, который печется за фонд соцзащиты. Если работники скажут, что готовы несколько дней болеть без компенсаций, тогда стоит прислушаться к ним. Если нет, то следует искать другие пути и высчитывать, какую схему государство может позволить.

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова рассказывает, что во многих странах практикуют схему, когда выплаты работнику полагаются только через несколько дней болезни.

— Но при этом часто работодатели предоставляют своим работникам так называемые sick days. Сотрудник в течение примерно десяти дней в году, сославшись на болезни, может не прийти на работу и при этом получить зарплату.

По словам эксперта, в предложении ввести возможность три дня болеть за свой счет есть плюсы и минусы. «Несерьезные» болезни, как простуда, не будут компенсироваться, но компенсация останется при более длительных заболеваниях. Положительный момент состоит в том, что люди не будут приходить в поликлиники за справками, и тем самым немного снизят нагрузку на медучреждения.

— Но надо думать и о негативных моментах. Многие работники, которые не получат выплаты во время болезней, могут проявлять героизм и приходить на работу, чтобы не терять зарплату. В итоге будет заражено гораздо больше людей, упадет производительность труда. Также снизится качество жизни, так как люди будут больше болеть.

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